Tini, De Paul y el contundente "operativo amor" desde Qatar: la filosa venganza de Cami Homs

Después de las injustas y machistas críticas que Tini Stoessel recibió por el bajo rendimiento de Rodrigo De Paul en el debut de la Scaloneta ante Arabia Saudita, la cantante decidió armar las valijas y desembarcó en Qatar para alentar a su pareja y a la Selección. Del "no nos mostramos" al "operativo amor" que los tortolitos ejecutan desde Asia y la reacción de Camila Homs desde la Argentina.

Si bien Tini no se escondió durante el partido con México (hubiera resultado imposible hacerlo de todos modos), lo cierto es que la cantante y el futbolista fueron los únicos que no difundieron fotos de su reencuentro autorizado en la concentración de la Scaloneta. Además, les pidieron a las familias de todos los jugadores y del cuerpo técnico que no filtraran ninguna postal en la que se los pudiera ver a ellos juntos en la Universidad de Qatar.

¿El motivo? La vinculación machista del rendimiento del futbolista con su relación con la cantante de 25 años. Sin embargo, con el correr de los días, De Paul se soltó y comenzó a rendir en la cancha. "Reconozco que fui de menos a más. Recién ahora estoy empezando a disfrutar del Mundial", asumió el deportista en una de las conferencias de prensa que brindó desde la concentración.

El clima cambió y ahora la pareja activó el "operativo amor" desde Qatar. El primero en dar el paso fue De Paul, quien difundió una foto de la segunda visita de Tini a la concentración argentina. "Recargando energías", resaltó, al tiempo que se mostró a los besos con la cantante. Luego llegó el turno de ella, quien tras la victoria ante Australia no sólo le dedicó un expreso te amo, sino que difundió una foto hot de De Paul en cuero festejando el pase a Cuartos.

A diferencia del resto de los jugadores, que se muestran junto a sus hijos o su familia extendida en cada autorizado tiempo libre, De Paul sólo difunde imágenes con Tini y su nueva familia política. Eso fue lo que sucedió durante el primer día libre que recibieron los integrantes de la Scaloneta: De Paul optó por cenar al aire libre con su novia, su cuñado y amigos de la pareja.

Cenaron en Vertigo, uno de los restaurantes más exclusivos de Doha en donde los platos no bajan de los cien dólares. Ni hablar del costo de la bebida, desalentado en el país árabe, pese a que el menú se presenta como "internacional y con un toque Mediterráneo".

Mientras que Tini y De Paul celebran el haber dejado atrás las críticas y el mote de "mufa", Camila Homs sigue desde la Argentina y con sus dos hijos los partidos de la Selección. La modelo, según ella misma explicó, decidió no viajar a Qatar porque sus hijos son "muy chiquitos" y el viaje es muy largo; pese a que tanto Francesca como Bautista están acostumbrados a volar a España con frecuencia para visitar a su padre.

Y así, mientras De Paul disfrutó de su primer día libre lejos de sus hijos, Homs continúa con los festejos de su cumpleaños y difundió más de un video en el que se la puede ver con amigas y con Francesca en Buenos Aires. ¿Clima mundial? Cero.