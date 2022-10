Tini, De Paul y el "ombligo-gate": el ranking de los errores y las perlitas en la televisión

La cantante Tini Stoessel está en la cresta de la ola. Tanto desde lo musical, donde integra la troupe de artistas locales que la está descosiendo en todo el planeta, como también en lo sentimental, donde se encuentra feliz y en pareja con el futbolista Rodrigo de Paul, la ex figura de Disney vive las cosas buenas de su plenitud, y también las malas y los comentarios negativos que conlleva su popularidad.

Es que la artista dio un show en la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y durante la transmisión del espectáculo que ofreció el canal Tigo Sports, los conductores Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez, quedaron en offside con sus comentarios sobre el cuerpo de ella.

El momento de diez segundos tuvo de todo, desde la machiruleada de "ahora lo entiendo a De Paul" por parte del único hombre de la terna, hasta la conversación acerca del físico de la argentina entre las dos mujeres: "Se está muriendo. Quiere agua. Mira ese ombligo. Te pido que veas", decía una. "No quiero mirar. Voy a tener pesadillas", contestaba la otra.

La modelo se tomó el tiempo de contestarles a través de un vivo en sus redes sociales. "Mucha gente preocupada por mi ombligo, esto está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo", declaró muy descontracturada. "Está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo ¿Qué se le va a hacer? Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo", expresó.

Y aunque los presentadores después salieron en un video a pedir disculpas públicamente por los comentarios ofensivos que se filtraron, la perlita ya se sumó a una larga lista de errores de la televisión de este lado del mundo.

¡Con… de tu madre! ¡No soy yo!

Probablemente liderando este ranking de perlitas y comentarios desafortunados que quedaron grabados en vivo, esté la famosa respuesta del sonidista de 26 TV que ocurrió en junio de este año. El "¡Concha de tu madre! ¡No soy yo!" que lanzó el técnico, y que se filtró, fue luego de que uno de los cuatro conductores que estaban al aire durante un pase de programas anunciara que estaban con problemas de sonido y reclamara a su compañero que les preste "un poquito de atención".

Al final, el ruido que estaba molestando venía de otro lado. "Ya lo cerré, estaba abierto el micrófono del negro este, que entraba por arriba", se escuchó aclarar.

No tomes frío

Sólo un mes antes, el periodista Luis Majul protagonizó otro momento vergonzoso durante su programa en La Nación +. Allí tenía esperando en un móvil al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, a quien le pidió que lo aguarde para continuar la entrevista luego de la tanda, sin antes dejar de ofrecerle que se resguarde por las condiciones climáticas.

"Ministro, eh, eh, eh. No tome frío, son unos minutos solamente de corte. Muy poquititos, ¿sí? Brevísimo", anunció el conductor. Y la respuesta del funcionario, que involuntariamente se hizo pública, no fue nada descabellada: "No tomes frío, pero vamos a una pausa... Y si vamos a una pausa, voy a tomar frío". Cuando volvieron al aire, Majul le dijo que esperaba que no hubiese pasado tanto frío, antes de que se venga la última pregunta.

Yo lo ca... a trompadas

Si hubo algo más repudiable que la pelea que tuvieron el año pasado en el túnel que va a los vestuarios de la cancha de Patronato de Paraná los técnicos Iván Delfino y Sebastián Beccacece, fueron los comentarios que quedaron al aire en el pase de los programas de ESPN que conducen Sebastián "el Pollo" Vignolo y Alina Moine.

En aquella oportunidad se lo escuchó a Marcelo "el Cholo" Sottile decir sobre director técnico de Defensa y Justicia: "Lo que tiene es que Beccacece es muy pelotudo". Y, para colmo, su colega Marcelo Benedetto aportó: "Yo lo cago a trompadas". La gambeta de la noche la hizo la rubia, que tuvo que arrancar su show en medio de tal perlita.

En este programa son todos pelotudos

Otro de los momentos épicos fue caracterizado por el periodista de TN Marcelo Bonelli, un opositor histórico al kirchnerismo y una de las caras más recurrentes del análisis político que hace el grupo Clarín, quien estando a la espera de anuncios del presidente Alberto Fernández durante la pandemia, hizo un comentario que fue celebrado desde el otro lado de la grieta: "En este programa son todos pelotudos".

La filtración no pasó desapercibida, y justamente fue durante el programa que realiza su compañero Alfredo Leuco en la misma señal. El pelado no escuchó el comentario, pero sí sus televidentes.

¡Silencio en el estudio!

Adrián Ventura, otro comentarista político de la misma señal, sólo unos meses antes tuvo que retar a sus compañeros de afuera del aire durante una de las columnas que da durante el día en el canal. "¡Por favor silencio! ¡Silencio en el estudio!", tuvo que gritar ante los ruidos que hacían sus compañeros.

La "cagada a pedos" tiene su correlato en el pasado, ya que él también protagonizó otro momento desopilante de la señal, cuando los conductores Guillermo Lobo y Lorena Maciel lo anunciaron para hablar mientras estaba en el baño, y se escuchó una flatulencia desde su micrófono.