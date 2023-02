Tini, el problema de salud que la alejó de sus fans y la revelación de De Paul

En el marco de su gira internacional, Tini Stoessel arribó a México para hacer uno de sus primeros shows. Sin embargo, no se pudo bajar a saludar y disfrutar con sus fans debido a que tenía “la presión baja". El comunicado fue difundido por ella misma, quien al llegar al hotel se encontró con multitud de personas que habían acampado tres días para verla.

A raíz de las preguntas y reclamos por parte de sus seguidores, Tini frenó su camioneta, bajó la ventanilla y les dió la respuesta que necesitaban: “No pude salir porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome, quedé muy mareada”, fue la frase que se escuchó decir a la cantante en un video divulgado por las seguidoras.

Cabe destacar que esto no se trata de un problema grave de salud, simplemente fue consecuencia de las altas temperaturas y los caminos climáticos de dicho país. No obstante a esto, Tini realizó sus shows en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y fue muy atenta con el público y les dejó un significante mensaje: “Gracias por lo que nos hicieron sentir en cada uno de los shows, espero volver muy pronto”.

Las claves palabras de Tini a Rodrigo De Paul para que pueda jugar el Mundial lesionado

El mediocampista brindó una entrevista en Al aire de La vuelta y reveló que su lesión en Qatar 2022, motivo por el cual casi se queda sin jugar, fue una de las cosas que más lo preocupó en su vida.

De Paul, que venía siendo una figura clave en los partidos, recordó: “Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado uno. (...) El médico me dijo que tenía para diez días y yo le respondí que dentro de dos. Entonces me advirtió: ‘Sé que sos cabezadura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% de que te rompas y te pierdas todo el Mundial’”.

En ese entonces, el jugador del Atlético de Madrid, decidió llamar a Tini, quien ya era su pareja, y harto de lo que le aconsejaban los profesionales, consultarle su parecer: “Me metí en la habitación, no quería hablar con nadie. Todo eso se había filtrado. (...) Entonces la llamé a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol”.

El jugador de la Selección se encontraba entre la espada y la pared y se sinceró con su pareja, quien fue un rol clave en su recuperación: “Le dije que no sabía qué hacer, si jugar o no. Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir”.

En ese momento, la cantante que tiene experiencia en salir con una sonrisa cuando quizas algo malo esta sucediendo, le brindó el consejo más profundo: “Yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir". Para De Paul, esto fue más que suficiente. “A mí una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. Si me rompía, no me iba a arrepentir. Creo que me iba a arrepentir en la situación de no hacerlo hecho, de no arriesgar”, concluyó.