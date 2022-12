"Tini se entierra sola": Homs blanqueó la guerra y la acusó de no querer a los hijos de De Paul

Como ya todos los argentinos y las argentinas sabrán, ganar una copa del mundo puede ser el momento más glorioso para muchos, pero no es la solución a todos los problemas. Así lo sabrá el mediocampista Rodrigo de Paul, quien al llegar con la gloria a cuestas se encontró con el conflicto que existe entre su actual pareja, la cantante Tini Stoessel, y su ex, Camila Homs, la madre de Francesca de casi cuatro años y Bautista de uno y medio.

Ni bien llegó, el futbolista se encontró con su novia y fue su ex quien puso el grito en el cielo porque, tras semanas de concentración, no se acercó a ver a sus dos retoños. La situación escaló hasta tal punto que la ex Disney tuvo que bloquear a la rubia porque los mensajes que le mandaba la hacían temer "por su integridad física".

Ahora se supieron más detalles de lo que fue este picante cruce de chats, luego de que la panelista de A la tarde Pochi revelara cómo había sido ese diálogo con Stoessel y, implícitamente, diera a entender que hubo excesos de su parte.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Ella me dijo es que es verdad que fue bloqueada, pero que la otra parte no va a querer mostrar cuál fue el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta", detalló la periodista. "Yo creo que se habló de los comportamientos que tiene Tini y que podría quedar expuesta. Si ella muestra el ida y vuelta se entierra sola", precisó Pochi sobre el contenido oculto que se dejó entrever

En el mismo programa se pudo profundizar también acerca de la verdadera crisis en palabras de su colega Lucas Bertero, quien indicó que la falta de voluntad de la joven cantante para pasar tiempo con sus dos criaturas, sería el principal motivo que habría despertado la ira de Homs. "Tini no está en un momento de la vida en el que quiera compartir con niños, hacerse cargo de salidas o estar atenta", detalló el panelista.

"Una mujer, cuando se suma a un hombre que tiene hijos, se suma el combo. No es hacerle de niñera, pero hay cosas que compartir", reflexionó Bertero. "Y a mí lo que me llega es que prácticamente prefiere no compartir", se sinceró. Lo que es un hecho es que la conversación entre las dos mujeres llevó a que Homs quede bloqueada, algo que confirmó días atrás en el programa de América el abogado Roberto Casorla, quien confirmó que lo que está sucediendo allí es "un modelo de acoso".

"Me dijo que parte de los textos son irreproducibles porque son de una persona en el marco de una ira absoluta", confesó el letrado. "Hay un derrotero de mensajes incesantes contra ambos que vendrían a tener un tenor que seguramente provocó el temor de Tini y la reacción inmediata fue bloquearla", agregó.

Días atrás el tono de la situación se había elevado luego de que Camila subiera una historia haciendo la seña de fuck you a la cámara, luego de que su ex pareja eligiera encontrarse con Stoessel antes que con su hijo e hija.

Esto generó que la cantante hasta le tire un tiro por elevación -pero bien directo- a la madre de Francesca y Bautista, y encima frente a una multitud en el recital que dio en el Campo Argentino de Polo cuando su pareja subió al escenario a decir que tenía a su lado a la mujer que amaba.

"Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo", disparó Tini para su público.

Todo ese enfrentamiento terminó de una forma muy confusa, ya que esa misma noche se la pudo ver de fiesta en una noche sin hijos a Camila en el boliche Tequila, donde se sacó fotos con Wanda Nara. Lo raro fue que, después del recital, el socio de Lionel Messi en la cancha también fue a la discoteca y se sacó fotos con el cantante L-Gante. Las cosas no parece que se vayan a calmar en los próximos días.