Tini se la quiso picar a Camila y terminó confirmando los cuernos: la fecha que no cierra

Ni la llegada del 2023 logró calmar las aguas. Después de recibir el año nuevo en Madrid junto a un grupo de amigos y Rodrigo De Paul, Tini Stoessel volvió a armar las valijas y regresó a la Argentina. El filoso mensaje encriptado que le dedicó a Camila Homs ni bien llegó a Misiones, la banca del jugador y el fallido con el que la cantante confirmó los cuernos.

Tini y De Paul blanquearon su relación recién en abril del 2022, cuando un fotógrafo logró la exclusiva y vendió las primeras fotos de la pareja disfrutando de una escapadita romántica en Ibiza. Habían pasado sólo tres meses desde que, acorralados por los rumores, el jugador y Homs confirmaron su separación. Sin embargo, la modelo sostuvo y sostiene que su ex y la cantante ya estaban juntos en junio del 2021, cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, Bautista.

El bebé nació en julio del 2021 y la calma duró poco. Camila ya sospechaba el engaño y los constantes viajes de Tini a Madrid comenzaron a generar ruido también en los medios. "Está todo bien, con Rodri sólo somos amigos", repetía una y otra vez la ex Violetta. Sin embargo, los encuentros furtivos se hicieron cada vez más frecuentes e incluso estuvieron juntos al menos en dos oportunidades en Buenos Aires a finales del 2021.

Recién en febrero del 2022, De Paul rompió el silencio y aclaró que estaba separado desde hacía "meses" de la madre de sus hijos. Sin embargo, los románticos cruces que ambos mantuvieron en sus redes sociales le daban la derecha a Homs, quien durante todo ese tiempo creía que se estaban dando una "segunda oportunidad".

El balance de fin de año de Tini no hizo más que confirmar las sospechas de Camila. Y es que, por fuera de celebrar sus éxitos profesionales, la cantante dio a entender que fue De Paul quien la acompañó y la apoyó en marzo del 2022, cuando su padre, el productor televisivo Alejandro Stoessel, atravesó un grave problema de salud.

"Ni las palabras, ni las fotos, ni los videos son suficientes para poder describir lo que significó este año para mí. Sólo agradecerle a Dios, porque cuando pensé que no iba a poder salir de momentos de mucha tristeza, pude; y, como les dije, todo eso me terminó haciendo más fuerte. No sólo eso, sino que me acercó aún más a las personas que amo. Nos unimos más y más", arrancó Tini.

La cantante hizo clara alusión a la internación de su padre, quien en marzo del año pasado debió ser sometido a dos cirugías de urgencia por un sangrado gástrico. Luego, tuvo una nueva recaída en el mes de junio. "Los médicos nos habían dicho que nos despidamos", reconoció tiempo después Tini, en línea con la decisión familiar de no hacer ninguna declaración durante ambas internaciones.

"Gracias por estar a mi lado, por tanto amor en momentos en los que quizás ni siquiera se imaginaban que estaban sacándome una sonrisa. Gracias a la gente por la incondicionalidad, por hacer que cada show sea único e inolvidable; por estar, por cada carta, por cada gesto. Los amo tanto", les dedicó primero a sus fans.

Entre los enumerados agradecimientos y momentos vividos a lo largo del año pasado, Tini destacó: "Vivir un milagro (por la recuperación de su padre) tan de cerca y seguir teniendo a la persona que tanto amo a mi lado no tiene precio". El dato no pasa inadvertido. ¿El motivo? Durante esas semanas, Camila todavía viajaba a Europa en plan "reconciliación", pero De Paul era quien sostenía a la distancia a la cantante.

"El que estuvo y la acompañó con lo del papá fue Rodrigo. Eso fue lo que terminó de convencer a Tini de blanquear la relación, porque fue su sostén. De ahí también la buena relación que hay entre Alejandro y De Paul", reconocieron en su momento desde el entorno de los Stoessel.

Sin darse cuenta de las fechas en puja, Tini prosiguió con su balance de año y le dedicó especiales mensajes a su novio. "No sabía qué foto elegir, porque todas son especiales, Rodri. Te amo", le dedicó, en alusión al carrousel de imágenes con el que la cantante resumió de forma gráfica todo lo vivido en uno de los años de mayor exposición de su carrera.

Quien tomó nota de la llamativa manifestación pública de cariño fue De Paul. Desde España, el delantero fue uno de los primeros en comentar el posteo y fue contundente, en especial teniendo en cuenta la avanzada judicial contra Homs por "amenazas y hostigamiento" que su propio entorno se encargó de filtrar a los medios antes de fin de año.

"Sólo deseo que el 2023 con vos seas (Sic) tan especial como este, que cada momento se siga convirtiendo en único. Gracias por llenarme los días de amor, por tus abrazos de brazos chiquitos, pero que me hacen sentirme (Sic) más protegido que en cualquier otro lado. Feliz año, Tini de mi vida", le dedicó el centrocampista.

¿Cómo reaccionó Homs al cruce? Instalada junto a sus dos hijos en Punta del Este, la modelo compartió un video en el que se la puede ver en un exclusivo parador, disfrutando de una canción que la gente que se encontraba en el lugar comenzó a cantar al notar la presencia de Camila: "Tini se la come, Cami se la da". Clarito, ¿no?