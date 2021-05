Tini Stoessel reveló la charla pendiente que tiene con Lali y reconoció que stalkea a sus ex

¿Qué pasa entre Lali Espósito y Tini Stoessel? ¿Hay grieta? Después de muchos años de especulación cruzada y de la activación de hordas de fans que se interpelan en redes sociales en defensa de sus ídolas, Tini visitó el ciclo de Jey Mammon y reveló cómo es la relación que mantiene con la ex Casi Ángeles.

“No hay grieta. De hecho, estuve hablando en algunas entrevistas de eso”, respondió de inmediato la ex protagonista de Violetta. Atento a la respuesta, Mammon redobló la apuesta: “Me escribió uno en Twitter que me puso ‘en nombre de todos los gays, por favor, cierren la grieta esta noche entre Lali y Tini’. ¡No hay grieta!”.

Tini reconoció que en el último tiempo mantuvo algunas conversaciones con Lali a quien, pese a todo lo que se escribió sobre ellas, no conoce a fondo: “Estuvimos charlando y dijimos que nos tenemos que juntar, pero también para tomar algo y conocernos. Para tener una charla”, confesó, al tiempo que Jey sumó. “Sería lindo. ¿Puedo ir?”. ,“¡Obvio! ¡Te invitamos!”, aseguró la cantante.

Sobre el amor, la joven cantante asegura que tuvo varios “amores de su vida” y que seguramente tendrá algunos más. “Estoy recontra disfrutando de estar sola. Estoy en un proceso. Siempre estuve muy en pareja y ahora estoy en otro momento. Entender que uno puede ser recontra feliz solo, porque crecés viendo la película de amor que te dice ‘cuando encuentres a tu pareja ideal...’. De repente te llenás de ideas y decís: ‘Pará, no sé si es tan verdad’”, confesó.

“Creo que podés tener muchos amores de tu vida. He tenido muchos amores de mi vida y seguramente tendré más”, siguió. Luego, cuando le consultaron si “stalkea” a sus ex, Tini rompió el molde y confesó: “Lo he hecho. ¿Quién no lo hizo?”.