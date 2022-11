Tini Stoessel y el terminante operativo "mata mufa" con De Paul de cara a México

Se cumplió el peor de los presagios. Después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul blanquearon su romance, el mayor temor de los padres de la cantante no tenía mucho que ver con el escándalo mediático que se desató por la controvertida separación del futbolista y Camila Homs. El miedo del entorno de la cantante era que la joven fuera acusada de "mufa" durante el mundial de Qatar, situación que se terminó concretando después de la derrota de la Selección en su partido debut.

Hay que decirlo: Tini decidió no viajar. Pese a que en un principio el plan era que se instalara en una lujosa mansión y alentara a la Scaloneta en cada uno de los partidos, la cantante prefirió evitar su desembarco en Qatar, en especial después del derrotero mediático y deportivo que protagonizó De Paul tras el blanqueo de la relación; que le valió hasta el reto de Lionel Messi y el propio Scaloni.

Los memes contra Tini estallaron después del 2-1 ante Arabia Saudita. La decisión de De Paul de sumar la "TTT" a sus botines no ayudó y la hinchada machirula no tardó en hacer responsable a la cantante de 25 años del rendimiento de la Selección. Uno de los famosos que se sumó a la campaña de bullying en contra de Tini fue el dibujante Nik, quien no titubeó a la hora de twittear: "Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen 'Tini' y pónganle unos de verdad. #Qatar2022″.

El patético comentario le valió la inmediata respuesta de Alejandro Stoessel, histórico productor televisivo y padre de Tini. “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”.

Quien también se refirió a los ataques que recibió la cantante tras el primer partido fue su mamá, Mariana. Si bien los padres de Tini confirmaron hace pocos meses su separación, la buena onda -al parecer- se mantiene intacta: "¡Ale, hay que bloquear y silenciar cuentas! ¡Una paz!".

Con el "Tini mufa" instalado, el entorno de la cantante celebró que Tini no haya estado presente en el estadio durante la derrota. Y, paradójicamente, fue el trastocado debut de la Scaloneta lo que abrió la ventana para que la cantante se animara y decidiera viajar a Qatar para alentar a la Selección el sábado, durante el partido clave ante México. ¿La premisa? Presente o ausente, de todos modos la van a criticar.

En tanto, Camila Homs permanece junto a sus dos hijos en la Argentina y alienta a la distancia a la Scaloneta. Según ella misma explicó, el viaje es muy largo para Francesca -de tres años- y Bautista -uno-.