Tini tiene una nueva conquista: quién es el galán brasilero con el que sale

¿Nuevo amor para la cantante Triple T? Desde que se separó del futbolista Rodrigo de Paul los rumores que vinculan a Tini Stoessel con otro famoso no paran: en esta ocasión fue atrapada muy de cerca con un actor brasileño, André Lamoglia.

La cantante se encuentra en Europa con motivo de su gira musical, pero no se pierde de disfrutar momentos con amigos. Ayer se la captó a la artista argentina en un boliche de Madrid disfrutando de la noche, bailando entre su grupo de amigas y muy cerca de Lamoglia.

Ambos se mostraron bailando muy cerca, intercambiando miradas cómplices y charlando. En una de las fotografías el actor oriundo de Brasil, se puede apreciar que tiene un trago en sus manos mientras le habla en el oído a Tini, seguramente por la música fuerte en el establecimiento.

Sobre este contexto, en un video que filtró Paparazzi, Tini y Lamoglia se los puede observar uno al lado del otro, bailando y cantando, mientras gozan de la última temporada de verano en España. Además, según la revista comentó que la gente que se encontraba en el lugar opinó que los dos “eran un fuego”.

Entre las altas temperaturas de calor que se registran en Europa, ambos aprovecharon a salir para disfrutar de una noche divertida. En el video se puede ver a la gente bailando en ropas ligeras, musculosas, bermudas y ojotas.

La nueva conquista de Tini nació en Río de Janeiro el 4 de agosto de 1997 y llegó a descubrir que quería ser actor gracias a su hermano mayor, Víctor Lamoglia, quien se dedicó a trabajar en el mundo de la actuación.

El actor de 26 años protagonizó la conocida serie española de Netflix ‘Élite’. El también modelo interpreta al personaje Iván Carvalho en la quinta, sexta y séptima temporada de la ficción europea, aunque los primeros episodios fueron suficientes para ganarse el público. Anteriormente, el actor fue conocido por participar en una serie exclusiva de Disney Channel en Brasil llamada ‘Juacas’ y en la segunda temporada de ‘Bia’.

¿Cómo está el deportista ante la separación?

Después de casi un mes de la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, hace unos días que el deportista viajó a Miami en plenas vacaciones. La periodista Mariana Brey en el programa El Diario de Mariana, comentó cómo se siente el futbolista.

“Las diferencias serían casi irreconciliables. Por otro lado, hablan de una fuerte crisis. Desde el entorno de De Paul, me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación”, detalló.

“Lo que más triste lo tenía eran las discusiones en las que no podían acordar. Esto es muy reciente. Algunos adjudican este problema personal de Tini a los problemas de la pareja”, agregó Brey sobre Rodrigo de Paul. “A mí me lo describen como una crisis, no una separación. Por eso está bajoneado, y eso lo dicen a la distancia porque la familia está en Argentina y él en España”, finalizó.