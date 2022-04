Tini y De Paul a punto de confirmar su noviazgo: el enojo de la familia de Camila Homs, la ex del futbolista

Desde que Rodrigo De Paul se separó de Camila Homs a finales del año pasado, el rumor de que estaría viviendo un romance con la cantante Tini Stoessel aumentó con fuerza. Ninguno de los dos salió a aclarar las versiones que los involucran, pero las últimas horas, De Paul comenzó a seguir en Twitter a Stoessel y la ex chica Disney le devolvió el follow, esta situación alimentó las versiones que los vinculan sentimentalmente por estos días. Lo ocurrido en redes habría disgustado a su ex pareja y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, y también de su familia.

Esta situación fue descubierta por Estefanía Berardi, panelista de Carmen Barbieri, que posteó: "Último momento: Rodri de Paul empezó a seguir a Tini en Twitter". La confirmación de ese follow fue confirmada a través de una historia de Instagram en la que compartió una captura que mostraba los últimos usuarios que había comenzado a seguir el futbolista y entre ellos estaba la actriz.

Luego Berardi, subió otra imagen que mostraba un picante 'me gusta' de la tía de la ex de De Paul a un comentario, apuntando a Tini. "Qué pena con todo lo que pasó con su papá (por la internación de Alejandro Stoessel) no se dé cuenta de lo importante que es la familia. ¡¿Tan poco corazón para romper una familia con dos bebés tan pequeños?! Qué lastima arruinarse tan joven", fue la frase que recibió el like de Patricia, la tía de Camila.

Asimismo, la exsuegra de De Paul también se manifestó en contra del mediocampista del seleccionado argentino. Lo hizo likeando la publicación de una usuaria que no aprueba esta supuesta relación entre el jugador y la ex de Sebastián Yatra: "Yo como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene familia, encima el último niño tiene meses de nacido", decía el mensaje y, a los pocos minutos, decidió sacarle el like para no levantar sospechas.

Hace un tiempo, el ex jugador de Racing le confirmó en un mensaje a Joaquín "El Pollo" Álvarez que la relación con Camila había llegado a su fin: "Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos" .

El flechazo entre Tini y De Paul se habría dado después de la Copa América 2021, donde el jugador se consagró en la Selección Argentina. Por ese entonces, el actual jugador del Atlético de Madrid estaba en pareja con Homs. Otra famosa con la que se vinculó a De Paul fue Eugenia "China" Suárez.

Por su parte, la panelista Paula Varela comentó que Stoessel y De Paul ya habrían tenido algunos encuentros en España. "La Finca es el country donde se daban los encuentros entre Tini y De Paul. Ella iba en bicicleta hasta el lote de él".