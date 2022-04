¡Tini y De Paul no resisten el archivo! Los mensajes que el futbolista borró y prueban los cuernos

Parecía que la tormenta ya había pasado para Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, pero no. Algunos datos de su separación no estarían siendo muy claros y si bien Camila Homs sostuvo en declaraciones en off que se separó de De Paul recién en enero de este año, hay quienes dicen que el matrimonio en realidad se disolvió el 16 de julio del 2021 (sólo un día después del nacimiento del segundo hijo de la pareja) y que la relación con Tini habría comenzado recién en octubre.

Sin embargo, la cuenta de Instagram Chusmeteando, publicó los comentarios y likes que el jugador de la selección argentina había borrado de la cuenta de su ex para que nadie sospechara de las fechas y evitar así que se confirmen los cuernos.

Los mensajes desmienten la información vertida por Yanina Latorre, quien aseguró que la ruptura fue el 16 de julio de 2022. "Hay un papel firmado que creo tiene fecha del 16 de julio... Camila acababa de tener un bebé”, dijo la panelista.

“Se entiende el dolor. El despecho de Camila. Pero hay un papel, que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente", aseguró Latorre. Sin embargo, desde el entorno de la modelo sostienen que hasta hace sólo dos semanas la pareja estaba intentando "recomponer el vínculo". "Ella estuvo todo marzo yendo y viniendo de España".

No obstante, por ejemplo, en el posteo del 11 de julio, Camila felicitó a su entonces ¿marido?: "Campeón de América. Tanto sacrificio siempre tiene su recompensa y esto es mucho más que eso. ¡Te amamos amor de mi vida! Gracias por darnos una felicidad tan grande. Acá te estamos esperando para festejar", este escrito fue acompañado a una foto del futbolista con la copa. Al ver este posteo de su mujer, el mediocampista del Atlético de Madrid le respondió: "Los amo con el alma".

Luego fue el nacimiento del segundo hijo entre la modelo y De Paul, Bautista. Sin perspectivas de crisis y con la gran emoción de traer a otro niño, la modelo le redactó un feliz posteo al jugador de Racing festejando la llegada del primer hijo varón. "Llegaste al mundo para duplicar el amor que ya sentimos junto a tu hermanita. ¡Bienvenido amor de nuestras vidas! Gracias Dios por tanto”, escribió Homs, junto a una imagen en la sala de parto, junto a Rodrigo y al recién nacido.

Camila finalizó: "Gracias mi vida por sostenerme y darme fuerzas para aguantar cuando pensé que no podía más. ¡Te amo con toda mi alma!".