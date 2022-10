Tirada de galgos, lindas vs. feos y las manos en la masa: las primeras perlitas de Gran Hermano

El reality show Gran Hermano 2022 comenzó como un éxito en términos de rating, al registrar picos de 24 puntos en su debut y promediar 16,7 ayer durante El Debate de ayer, y al mismo tiempo ya empezó a dar que hablar por ciertos momentos únicos que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Es que al éxito en cantidad de espectadores que ya aprovecha el producto que se emite por Telefé y Pluto TV, se le suman los personajes que los participantes presentan al mundo, para lograr mantener su presencia en la casa más famosa del país y poder quedarse con el premio mayor de una casa y 15 millones de pesos.

Y las perlitas no se hicieron esperar, ya que sin aún haberse cumplido las 48 horas del show, los momentos más delirantes del programa fueron protagonizados por muchos de los integrantes más mencionados y que más apoyo y rechazo generan.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los galgos de Thiago a Romina

El joven cartonero de González Catán es, según todo el universo de Gran Hermano, uno de los principales candidatos a quedarse el premio grande. Su historia de trabajo y superación, y su objetivo de tener una casa para mejorar la comodidad de sus hermanas y hermanos, enterneció a gran parte de los espectadores y también logró que muchos de los que viven en su situación se sientan reflejados.

Es que el perfil de Thiago Agustín Medina se postula como uno de los que más apoyo está generando afuera. Aunque aún queda mucho tiempo como para definirlo como ganador, el participante sabe que necesita tener un perfil alto y llamativo para tener las garantías de conflicto e interés que exige el programa.

Aunque él tiene mucho de estas iniciativas, como ya lo demostró ayer cuando, sin importale nada, le tiró los galgos a su compañera Romina Uhrig, la exdiputada kirchnerista. "Le dije que le doy", le dijo sin tapujos a sus compañeros. A ella le había contado que le gustaban las mujeres más grandes y que ya había estado con una mujer de 31, sólo tres años más chica que ella.

Luego, a la noche volvió a relatar su vivencia entre sus compañeros hombres de la casa. "A la diputada le dije que se la daría. A mí me gustan las chicas más grandes, yo tengo 19", explicó. "No me gustan pibas más chicas que yo, ni de mi edad. Me gusta también Lucila, la que le dicen Toro", sumó en referencia a Belén Villar.

Pusieron todos feos

La exdiptuada que recibió el lance de su compañero también protagonizó un momento único en las primeras horas de la casa de Gran Hermano. Si bien ella siempre se mostró cuidadosa respecto a estar con alguien durante el programa, en nombre de su hija mayor de 11 años que la está viendo, fue una de las que se encargó de tirar uno de los comentarios más pícaros que se escucharon en el show hasta el momento.

"Che, pusieron un montón de chicas lindas, pero pusieron todos feos", confesó Uhrig, entre las risas de sus compañeras. "Qué bronca, lo tenía que decir", agregó. La reacción de sus compañeras explotó cuando tiró el chiste final: "Después de unos días lo vamos a ver hasta a 'Alfa' lindo".

El palito a Canosa

En una de las conversaciones que se dieron durante estas pocas horas en la casa, la cual se dio en el patio durante la tarde de ayer, María Laura Álvarez le preguntó a Tomás Holder sobre una polémica que se dio cuando él envió su video al casting hace unos meses, y este se viralizó públicamente a través del programa que conducía Viviana Canosa en América TV, Viviana con Vos.

"A este nabo le tirás una pala y sale corriendo. ¿Qué edad tiene este pibe? Se parece al gigoló, es casi igual. Uno con más fierros, el otro más flacucho. Los dos son vagos. El tipo se cree que es un influencer de verdad, lo levanté yo. No lo conoce nadie", había lanzado la conductora por aquellos días.

Holder no se olvidó de las palabras ofensivas que Canosa lanzó contra él, y se encargó de dejarlo en claro en su respuesta: "habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 20 y pico, diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso".

"No la nombro igual. A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande, es una resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta. Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... Y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", lanzó.

La cogoteada de "Holder"

Durante la mañana de hoy, fue el mismísimo Holder quien se encargó de protagonizar uno de los momentos "alegres" de cuando los hermanitos se levantan.

El participante durmió completamente desnudo -sí, sin nada debajo de las sábanas-, y cuando se levantó, se lo vio acercar su mano a su miembro sexual de forma reiterativa... por así decirlo, en lo que popularmente se lo conoce como 'cogoteada'.

La imagen del jugador medio dormido y sacudiendo su cuerpo debajo del acolchado, generó algunas repercusiones en las redes sociales respecto a qué estaba haciendo el hermanito.

No apto para impresionables

El detalle no fue nada en comparación de otra de las imágenes matutinas que ofreció la casa de Gran Hermano. Es que el integrante más grande -en edad- del programa, Walter "Alfa" Santiago, fue captado infraganti en una situación bastante desagradable para hacerse pública.

Ni bien se despertó, el pelado realizó un movimiento muy parecido al que realizó Holder en su cama, aunque en este caso tenía ropa de cama puesta.

El problema en este caso no fue llevarse la mano a su zona íntima, sino lo que vino después, cuando el hombre de 60 años trajó su extremidad devuelta a la zona de su nariz y olió la punta de sus dedos para saber cómo venía en términos aromáticos e higiénicos.

Si necesitaba una ducha o no, nunca se podrá saber. Pero aun así, Santiago es uno de los que tiene la nominación cantada para este miércoles a la noche, cuando los hermanitos tengan que votar a los cuatro que quedarán en la placa, de los cuales uno de ellos -o una- se irá el próximo domingo.