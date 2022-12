Tirotea como una campeona: Lali on fire desde Qatar y sus conquistas en Instagram

¡Dos son tres, ya lo dijo ella misma! La cantante y creadora del disciplina tour se encuentra en Qatar junto a su hermano, Marley y todo el equipo de Por el Mundo, quienes están realizando el programa desde allá.

Al parecer, Lali fue a ver varios partidos, entre ellos no sólo los de Argentina sino también el de Brasil y Marruecos. Y no sólo le prestó atención a lo futbolístico. Aparentemente, tal y como dejó registrado en sus redes sociales, hubo algunos jugadores que se ganaron todas sus miradas.

De más esta decir que talento y belleza son dos factores que le sobran a la cantante y autora del motiveishon. Pero lo que más la caracteriza es su carisma, su humor y su buena onda. ¿Será que los jugadores ya se dieron cuenta de que tienen en la cancha una de las figuras más importantes de Argentina?

Por empezar, Lali comenzó a seguir a Yassine Bounou, más conocido Bono, quien es el arquero de la selección marroquí y se desempeña actualmente en el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España.​ El joven de 31 años le devolvió el follow instantaneamente.

El segundo beneficiado fue Antoine Griezmann, el delantero francés de 31 años que se lleva la camiseta número 7 en el Seleccionado de fútbol de Francia, y la número 8 en el Club Atlético de Madrid. En este caso, el follow no fue devuelto, pero no hay dudas de que se trata de un simple acto de respeto a su mujer y a sus hijos.

Por último, y no menos importante, apareció Marc Muniesa Martinez. El futbolista español de 30 años que juega de defensa en el Al-Arabi S. C. de la Liga de fútbol de Catar recibió un gesto buena onda de la cantante en sus redes sociales y no se quedó atrás. Le devolvió rápidamente el follow. Ahora, la pregunta del millón: ¿habrá tenido contacto con alguno de los tres?

Esta triple historia de interés, ¿futbolistica? se hizo viral en las redes sociales y los memes invadieron Twitter.