Tobal habló del escándalo con la China, contó si volvió a ver a Cabré y aclaró: "No hubo mucha piedad"

Transcurría el año 2011. Un año después del escándalo que se originó por su abrupta renuncia a la gira final de los Teen Angels, Eugenia La China Suárez firmaba -gracias a la intervención de su por entonces pareja, Ignacio Nacho Viale- el contrato para sumarse a la segunda temporada de Los Únicos, la producción éxito en ese momento de Pol-Ka. Su rol en la ficción era menor, pero era el primer trabajo de la actriz por fuera de la cuidada burbuja de la productora de Cris Morena. Fue, en efecto, la ficción en la que conoció a Nicolás Cabré, en ese momento casado con Eugenia Tobal quien, para dolor de cabeza de Adrián Suar, también participaba de la novela.

Era marzo de 2012, cuando Cabré dejó a Tobal para comenzar un romance con "La China". Fue la novela del año. ¿Por qué? el matrimonio acababa de perder un embarazo. Ese fue el momento en el que los rumores comenzaron a circular con fuerza: la "China" y Cabré estaban saliendo. Fue la propia Tobal quien hizo público el escándalo y acusó a su ex marido de haberle sido infiel.

Como suele actuar, la ex Casi Ángeles primero lo desmintió todo y luego, confirmó la relación, aunque aclaró que Cabré ya estaba separado al momento de estar con ella. La opinión pública se puso en contra de la ex Teen Angel. Nada les importó. “No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos”, decía la China por entonces.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero el romance no era tan pacífico como se creía. Apenas cuatro meses después de enamorarse, tuvieron su primera crisis. Se separaron durante 15 días. Y regresaron con todo. En octubre de 2012, mientras él filmaba una película en Venezuela, ella vivió uno de los momentos más duros de su vida: murió Guillermo, su padre. Regresaron para la despedida a Buenos Aires y volvieron a partir a Margarita (Venezuela), para finalizar la filmación.

Se quedaron casi dos meses en aquel lugar. Al regresar a Argentina, la China confirmó que estaba embarazada. En junio de 2013, nació Rufina, la primera hija de la pareja. Y a los cuatros meses, se separaron. “Lo doloroso es que la persona que amás sea desleal. Eso va más allá de cualquier otra cosa. Yo soy leal, juré lealtad y cumplí hasta el último momento. Las grandes desilusiones dejan marcas, pero hoy esa página está dada vuelta”, reconoció Tobal tiempo después.

Más de una década después de aquel escándalo, la pareja de Francisco García Ibar y madre de Ema volvió a hablar de su divorcio con Cabré. "Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres, pero a mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad. Después sí", dijo la actriz en Socios del Espectáculo.

Consultada por aquella dramática etapa de su vida, Tobal intentó dejar el pasado atrás, como corresponde, y aclaró: "Pasaron 13 años y todavía parece que eso fue lo único que marca mi vida. Después pasaron tantas cosas". "Eso lo sané al año, a los dos años. Ya pasó. Después tuve otros novios. Otra vida", resaltó y reveló que con Cabré no volvió a hablar o a cruzarse "nunca más". "Ni de casualidad", sumó.

Al final, cuando le preguntaron si la situación ameritó una charla para terminar de cerrar aquella etapa, Tobal fue contundente y sentenció: "No, ya está. Son cosas que les pasan a todos. La mejor manera de sanar es perdonarse. Uno primero. Y cero rencor. Soltar".