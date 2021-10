"Tobal no me da lastima": del escándalo de la China con Cabré, a las acusaciones de Wanda por Icardi

El escándalo que vive actualmente Eugenia la China Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara tiene explicación. Por fuera de que el foco machista de los medios de comunicación está hoy puesto en si es verdad que es una mujer a la que la gusta salir con hombres casados, algo que no es de la incumbencia de nadie más que de la propia actriz, lo cierto es que la joven ha vivido muchas situaciones complicadas a lo largo de la vida, donde quedó muy expuesta públicamente.

El primer conflicto lo vivió en 2012, cuando se la acusó de haber hecho separar a Nicolás Cabré de Eugenia Tobal, quienes estaban casados y habían perdido recientemente un embarazo de dos meses. "¿Quien te dijo que estoy saliendo con el marido de ella? ¿No están separados? Ah, ¿no? Están, bueno, entonces no debo estar saliendo con él", dijo Suárez cuando le preguntaron desde la prensa.

Cabré y Tobal se conocieron haciendo la primera temporada de Los Únicos, y enseguida se pusieron a salir. El amor fue tan grande, al punto que el 20 de mayo de 2011 y tras solo unos meses de noviazgo, ambos pasaron por el Registro Civil de Núñez.

Sin embargo, después Tobal no fue parte del elenco de la segunda temporada de la tira, y quien entró en acción fue la China, que entró como coprotagonista. Después de eso, los rumores de relación con Suárez no tardaron en aparecer, y aunque los dos lo desmintieron, al poco tiempo finalmente empezaron a mostrarse juntos.

"Nico es una excelente persona, sino no estaría con él. No me importa Eugenia porque no tiene nada que ver conmigo. No es ninguna traba ni nada para mi. Nunca fui su amiga", declaró la actriz y generó un escándalo enorme. Lo que pasaba por ese entonces, es que Tobal atravesaba una profunda depresión, porque se había separado de Cabré y porque, principalmente, había perdido a su bebé, algo que significó un dolor tremendo, porque añoraba ser madre.

La separación entre Tobal y Cabré ocurrió en 2012, y en abril de ese mismo año Suárez optó por blanquear su noviazgo el actor. “Gusto bastante de él y él también de mí. Estamos enamorados”, dijo durante una entrevista que le dio a Jey Mammon, en su personaje de Estelita, en el teatro Chacarerean.

Al salir del teatro, los medios se hicieron eco de la confirmación y le preguntaron por Tobal. “No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas”, esquivó y luego en una nota para la revista Caras aseguró que Tobal no le daba lastima, porque entre ellas nunca habían sido amigas. Para ese entonces, hacía muy poco que ella se había separado también de Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand, en medio de una situación compleja.

A pesar de las críticas, Cabré y Suárez vivieron un amor intenso que terminó con la llegada al mundo de Rufina, la primera hija de la actriz. Sin embargo, en noviembre del 2013, cuando la hija de ambos tenía apenas cuatro meses de vida, se confirmó la separación.

Después de eso, sin embargo, vino lo peor. Es que tras haber salido con el español David Bisbal, luego la China vivió otro momento fuerte, cuando Carolina Pampita Ardohain aseguró que su marido Benjamín Vicuña le había sido infiel con la actriz mientras grababan El hilo rojo.

"Yo quedé metida en un tema que en realidad lo tiene Benjamín con su ex mujer, es un tema de ellos. Es un compañero al que conozco hace dos meses, no es mi novio y estoy metida en algo sin comerla ni beberla. No tengo nada que ver", dijo en aquel momento en un móvil que brindó para el programa Intrusos, donde además juró por su hija que no tenía ninguna relación con el chileno.

Sin embargo, en diciembre de 2015 Ardohain, muy enojada, subió algunos comentarios a su Twitter, donde acusó a la joven de haber arruinado una familia. Sin conformarse con eso, contó públicamente que había visto a su pareja teniendo sexo con Suárez cuando, de sorpresa, entró al motorhome que ambos usaban durante las horas de descanso en las filmaciones. "Vi lo peor que una mujer podía ver", aseguró la modelo.

Más tarde, hasta se animó a mostrar en redes sociales fotos de las cámaras de seguridad de su casa, donde aparecía junto a Vicuña y su hijo más pequeño.

Con todo ese entramado detrás, es que en las últimas horas la China escribió un comunicado en el que habló de su vínculo con Icardi y de la forma en que los medios la tratan. "Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados", indicó.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde e peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”, sumó.