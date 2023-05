¡Todas quieren ser Britney Spears! El plan musical pop de Lali, Tini y hasta de Julieta Poggio

Las tendencias son algo que se van repitiendo con el correr del tiempo. Lo que antes era la moda, que luego pasó a estar escondido bajo la alfombra, probablemente en los años siguientes vuelva a refutar y ser tendencia otra vez. Algo así pasó con el estilo del año 2000. La moda, la indumentaria, los artistas y hasta la música. Lo que se pensó que había pasado, 23 años después volvió a decir presente.

Es cotidiano ver como hoy en día en los locales de ropa se volvió a imponer la vestimenta de antes y hasta diferentes personajes del mundo de la fama también lo utilizan como para darle más volumen y valor: pantalón tiro bajo, polleras tableadas, remeras cortas y al cuerpo, camperas de jean entalladas.

Una de las primeras en mostrar este tipo de look auténtico fue Emilia Mernes, que si bien al principio fue muy criticada por el estilo que llevaba, luego empezó a contagiar su onda hacia las demás, ya que se llegó a la conclusión que todo su ropero está inspirado y dedicado a aquella moda de hace más de 25 años atrás, que tenía como protagonista a Britney Spears.

Primero fue la cantante y novia de Duki quien comenzó a representar ese estilo que rompió con el oversize que se marcó en tendencia en Argentina, y sin embargo, nunca declaró que lo hacía para parecerse o ser como Britney. No obstante, también la siguió Tini Stoessel y ahora, Julieta Poggio, que a diferencia de Emilia, si declararon que se inspiran en la vestimenta de dos décadas atrás.

Y cuando parecía que solamente iba a ser la ropa, comenzaron a escucharse una serie de confesiones en las cuales todas admitían que su mayor inspiración era en la “princesa del pop”, Britney, y que ya no pasaba solamente por la indumentaria, sino también por la clase de música que crearon.

La primera en pronunciarse de esta manera fue Lali Espósito, con su onda tan particular, lejos de parecerse a aquella tendencia, sólo afirmó que todos su disco nuevo, llamado “Lali”, que estrenó hace un mes, fue inspirado 100% en el pop del 2000, más específicamente en Britney, en la cual menciona en dos de sus canciones. Además, comentó que a ella lo único que le interesa hoy en día es tener uno de los mejores discos de pop en Argentina y ser una “popstar”.

El 13 de abril la ex Casi Ángeles presentó su nuevo álbum e hizo hincapié principalmente en la canción “Obsesión” con la cual grabó un videoclip junto al actor Juan Minujín, y se centró en aquella letra porque a una parte del estribillo le agregó también una estrofa de la canción “Crazy” de Britney Spears, cuando grita la palabra “Stop”. Además, en otra de las canciones del disco, llamada "Diva", escribió una frase que dice "Bailo como Britney", también haciendo referencia a ella.

En su momento, Lali declaró: “Desde la estética hasta lo más importante que es la música, toda la intención es pop 2000. Traer el universo con el que yo crecí. Yo que tengo 30, somos de la generación que creció realmente con Britney y diosas y genios del pop. Tenía muchas ganas de traer ese sonido que sentía que estaba faltando. Al final, es todo cíclico. Igual ahora están viniendo sonidos que tienen que ver con el pop de una época. Mi disco fue por ahí al 100″.

Y días después, le llegó un mensaje que la dejó totalmente exaltada. A través de sus historias en Instagram, la dueña de “Disciplina” publicó un video en el cual se ve a uno de sus amigos tapando su rostro con la cara del disco “Glory” (2016) de Spears, simulando ser ella, y en ese contexto puso a reproducir un mensaje que le llegó por parte de la estadounidense.

“Hola, soy Britney Spears. Necesitaba que sepas que amo tu canción 'Obsesión' y el homenaje que le haces a mi canción Crazy. Hiciste un increíble trabajo. Seguí rockeandola con tu nuevo álbum. Te amo, dulce”, manifestó. A lo que, la ex pareja de Mariano Martínez respondió: “Yo también te amo, Britney”.

Hasta ese momento, la única persona que había argumentado su disco, el estilo y que todo lo que estaba creando era a raíz de una sola inspiración, llamada Britney Spears, fue Lali, que encima lo reflotó con el mensaje de voz que le llegó. Pero, viendo la contundencia que tuvo y hasta dónde llegaron sus declaraciones, parece que otras artistas no se quisieron quedar atrás y se subieron a ese barco también.

La semana pasada, Tini presentó su gira en Estados Unidos y en una conferencia con periodistas, fue consultada por la creación e inspiración de su último álbum llamado “Cupido” y sus declaraciones fueron parecidas a las que había dicho en su momento Lali.

“Crecí escuchando mucho Britney y eso, amo los 2000, busco constantemente referencias de ello. Me hallo mucho con ese estilo y lo plasmo mucho arriba del escenario. Quizás también mezclándolo con genero urbano, un poco de pop, hasta baladas. Quizás como nací y creí escuchando eso, forma parte de mi identidad también en algún punto de mi estilo. Tiro bajo, las remeras, los peinados. Siempre trabajamos y buscamos como locos referencias”, argumentó.

Pero, si su idea era lograr tener la misma llegada que tuvo la ex jurado del reality televisivo La Voz, generó todo lo contrario. Luego de ello, fueron varias las críticas que recibió la novia de Rodrigo De Paul, ya que las personas se encargaron de recordarle que su disco no tiene nada que ver con lo que es el pop y mucho menos con el estilo de Britney. Canciones con la colaboración de La Joaqui, L-Gante, además del reggaetón y la cumbia, no combinan con lo que hacía la creadora de “Baby one more time”.

Y como si fuera poco, llegó la tercera: el viernes por la mañana, mediante un stream, Flor Vigna que lanzó su última canción llamada “Mal ahí” haciendo partícipe a Julieta Poggio como la protagonista del videoclip, lanzó sin pelos en la lengua ni detalles, que Poggio es la nueva Britney de Argentina.

¿Cómo sucedió? Nadie sabe. Increíble. La cantante, manifestó que la ex hermanita tiene todo para ser lo que fue la estadounidense en su momento. “Juli Poggio es la nueva Britney. En los premios Gardel, todos le preguntaban si iba a sacar música o no. Ella no se toma los proyectos como un aprovecho, le gusta de verdad lo artístico. Experimentar, jugar con eso. Y si encuentra algo genuino va para adelante y si no, no”, manifestó.

Lo cierto es que por ahora, lo único de Britney que tiene Poggio son las polleras tableadas que mostró en la casa de Gran Hermano y la tendencia que marcó con ello. Aun así, también declaró que su idea es a partir de ahora abocarse a la música como cantante.

“Flor me está ayudando con la música. Me está tentando mucho. Yo canto, hice canto y comedia musical desde chiquita”, planteó.