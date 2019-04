Todo el mundo quiere a Isaac Carew, el novio de Dua Lipa

Pese a que hace solo unas semanas que fue premiada con el Grammy al mejor artista revelación, la cantante Dua Lipa lleva ya unos años triunfando en el mundo de la música. Su sencillo New Rules fue un exitazo en 2017 y desde entonces se ha ganado el cariño de millones de seguidores de todo el mundo que, como suele ocurrir con los personajes famosos, no solo están interesados en su carrera profesional sino también en su vida personal.

Una de las facetas que más repercusión tiene también en los medios de comunicación y las redes sociales son sus romances. A la intérprete de origen albanés se la ha relacionado con otros intérpretes como Chris Martin y Harry Styles, pero ha sido su relación amorosa con el chef Isaac Carew la que ha enamorado por completo a sus fans. Ya habían sido pareja años atrás, pero reconectaron después de que la británica rompiera con el músico Paul Klein en enero de 2018.

Algunas celebridades muestran reparo a la hora de compartir sus relaciones personales públicamente, ya sea en entrevistas o en plataformas digitales. Este no es el caso de Dua e Isaac, que no dudan en publicar muestras de su amor en sus respectivas cuentas de Instagram. Ejemplo de ello fue la foto que la intérprete subió a su perfil a finales de enero para demostrarle al mundo su orgullo ante la inminente publicación del próximo libro del cocinero, titulado The Dirty Dishes.

¿Pero quién es Isaac Carew? El londinense de 32 años procede de una familia con artes culinarias, siendo su padre y su abuelo también chefs de profesión. Antes de dedicarse a la cocina por completo, el joven hizo sus pinitos en el mundo del modelaje con campañas para Topman y Hermès. Cursó sus estudios en el Thanet College y en 2015 inició su aventura en YouTube con el canal The Dirty Dishes, un proyecto que ha continuado con la publicación de suculentos platos en Instagram.

El próximo 12 de marzo se publicará su primer libro de receptas, un total de 100 que Isaac promete que son muy fáciles y rápidas de cocinar. Pese a su juventud, Isaac se ha convertido en uno de los chefs más influyentes del momento, en parte gracias a su relación con Dua pero también a su ingenio. Su cocina se enmarca en la llamada revolución foodie, un movimiento que ha conseguido acercar el amor por la comida sana y de lujo a las generaciones más jóvenes.

Los seguidores de Dua Lipa no lo habían tenido nunca tan fácil para comer como lo hace su icono. Con el libro de Isaac, todo el mundo podrá preparar los platos con los que el británico quizás haya sorprendido en más de una ocasión a la cantante en un afán de ser romántico. De la misma forma que la intérprete compone canciones dedicadas al que puede que sea el amor de su vida, estará en las manos de los fans más acérrimos el descubrir si algunas de las recetas están inspiradas en ella.