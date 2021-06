¿Todo en orden? La reacción de Tinelli ante la confesión de Pampita sobre el fraude en La Academia

Después de que Carolina "Pampita" Ardohain pisara sin darse cuenta el palito y confesara en su propio programa que hacía trampa a la hora de calificar a los participantes de La Academia, Marcelo Tinelli debió enfrentar la situación y lo hizo a través de las redes sociales.

¿Qué sucedió? Ángel De Brito se hizo eco en Twitter de uno de los portales que publicó la confesión de "Pampita" y el conductor de Showmatch no dudó en darle un RT y sumar una suerte de explicación ante la abierta revelación de la modelo.

"No entiendo. Jamás lo había escuchado. Debe haber un error de interpretación seguro", se limitó a aclarar Tinelli, quien al parecer no vio el video en el que se la puede escuchar con claridad a "Pampita" explicando cómo modifica su calificación en función de la consideración de su compañero.

Relajada y en el marco de una charla distendida, quien reconoció que hace trampa a la hora de calificar a los participantes es nada más y nada menos que Ardohain. En su programa de televisión, la jurado reconoció que pispea el puntaje que Ángel De Brito eligió para cada concursante y en función de eso modifica o no lo que tenía en mente.

"Yo no soy un personaje en el programa. Cuando estoy enojada, estoy enojada. Cuando estoy contenta, estoy contenta. No hay una pose, ni digo: 'Hoy me voy a pelear con tal'", arrancó la modelo, al tiempo que sumó: "Ángel de Brito sabe que realmente lo que sucede es todo verdad, es genuino. Cuando uno se enoja es algo que te está pasando, es todo muy transparente lo que pasa en el jurado".

Sin embargo, con el correr de su explicación, la modelo pisó el palito y reconoció: "Te da tentación mirar el puntaje que pone el de al lado. Yo miro lo que pone Ángel. Capaz tenía pensado un puntaje y según lo que ponga él, lo modifico".