¿Todo fue culpa de Mariano? Natalie Pérez habló de su pelea con Lali: "Fue un malentendido"

Si bien ambas fueron parte de la exitosa tira Esperanza mía, no pasó mucho tiempo para que trascendiera que las cosas entre Lali Espósito y Natalie Pérez no estaban del todo bien. De hecho, ambas, y en más de una oportunidad, siempre demostraron que no existe buena onda entre ellas. Incluso, cuando la tira de Pol-Ka llegó a su fin, tomaron caminos diferentes y bien distanciados la una de la otra.

Pérez siguió dedicándole su tiempo a la actuación, con algún que otro paso por el escenario musical. Mientras que Lali coqueteó con algunas ficciones y le dedicó su mayor esfuerzo a su otra vocación: el canto. Pese a esto, ambas comparten una similitud que no todo el mundo sabe: Natalie Pérez, al igual que la estrella pop, tuvo su debut en Chiquititas.

Recordemos que en una entrevista con Paparazzi, Pérez había revelado sus secretos para lucir una figura esbelta y, casi por elevación, le tiró un palito a su ex compañera de Esperanza mía. "Me cuido, hago deportes, pero no me obsesiono. Elijo comer sano, y si un día no lo hago, compenso al día siguiente con algo más saludable", había dicho la actriz, quien había tenido un protagónico en Las Estrellas.

Al ser consultada por su pelea con Lali, Pérez había aclarado: "No la vi nunca más desde que terminamos el teatro. Creo que nadie del elenco se vio. Me mandó mensajes con varios, pero con ella no. Quizá con los que más trabajaba, pero con ella no tenía relación. Además, a mí hay cosas que no me gustan… Por ejemplo, el playback. No me gusta el playback".

Esto originó la respuesta de Lali, quien de forma irónica aseguró “no conocer ni saber" qué hacía Natalie de su vida. "Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo”, había sido la respuesta, por aquel entonces, de la ex de Mariano Martínez.

Lo cierto es que durante todos estos años, Natalie tuvo que sobrellevar el peso de ser una de las artistas que cuestionó a Lali Espósito, algo difícil de tolerar debido al -por momentos- agresivo fándom que tiene la ex Casi Ángeles en las redes. "Hablemos de Lali. Pasaron los años. Vos sos una mujer muy sensible y muy auténtica. Sos así. Y siendo más chica a veces uno se lleva mal con gente…", fue la consulta que Fer Dente le hizo a la actriz en su programa de América.

Natalie no sólo no esquivó la pregunta, sino que además aseguró que todo se trató de un simple "malentendido" que creció con el tiempo. "Lejos de llevarme mal con Lali. Primero que admiro todo su trabajo, lo que ha hecho todos estos años, cómo ha crecido y cómo se renueva todo el tiempo. Hace cosas nuevas y la rompe", dijo, a pesar de haber sido ella la encargada de denunciar que la artista internacional no cantaba sus propias canciones en vivo.

Lo cierto es que Pérez no lo dudó y le echó la culpa a Mariano Martínez de su desencuentro con la protagonista de El fin del amor. "En ese momento habremos tenido algo, ya no me acuerdo ni qué fue lo que pasó, pero estaba de novia con ese muchacho (imagen de Mariano Martínez en la pantalla) y a veces las chicas, las parejas, cuando te ponés en relaciones...", dijo y cerró: "Yo la quie... Yo me divierto con ella. La veía en La Voz y me encantaba. Ella es espectacular y lamento que haya habido un malentendido".