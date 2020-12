Todo mal: Claudia Villafañe admitió que vive una fuerte crisis con su pareja Taiana luego de 17 años de relación

A pesar de que Claudia Villafañe optó siempre por mantener un perfil bajo en los medios de comunicación, lo cierto es que en las últimas semanas su presencia en el ámbito público creció y mucho, no solo por su participación en el programa MasterChef, sino por la reciente muerte de su ex marido, Diego Armando Maradona.

Más allá de que la rubia mantuvo su intimidad a resguardo, se sabe que hace 17 años está en pareja con Jorge Taiana, aunque según indican los rumores, ahora la relación habría llegado a su fin. "Estamos en un mal momento", admitió Villafañe.

Durante los años en que ambos estuvieron juntos, muy pocas veces se mostraron en público, y prefirieron siempre vivir su amor puertas para adentro. Aún así, Taiana conoce a las hijas de Claudia, Dalma y Gianinna, y también a sus dos nietos.

Después de su separación en 1998 de Maradona, Villafañe vivió varios años en soledad, hasta que en el 2003 conoció a Jorge mientras ella producía una obra teatral. A pesar de que el vínculo lleva casi dos décadas, lo cierto es que recién en el 2018 la ex del "Diez" habló sobre su novio de manera pública.

"Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás; si no querés, no se sabe", aseguró Villafañe en su momento, en referencia a la privacidad que mantuvo sobre su relación.

A pesar de la intensidad de este amor, en las últimas horas empezaron a aparecer rumores que hablan de una separación. La noticia fue confirmada por el periodista Augusto Tartufoli en el ciclo "Confrontados", por canal Nueve.

“La confirmación sucedió en MasterChef. Mientras cocinaba alguien le preguntó ‘¿cómo estás con Taiana?’. Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que está sola”, contó el panelista.

Las primeras dudas surgieron después de que Villafañe se presentara al velorio y al entierro de Diego sola, sin la compañía de su pareja. Sin embargo, después la rubia admitió públicamente que las cosas entre ambos no están del todo bien.

En este contexto, la madre de Dalma y Gianinna decidió salir a responder las dudas, y en diálogo con Nosotros a la Mañana, confesó que hay una crisis de pareja, pero que todavía no se habla de una separación.

"Hablamos esta mañana con Claudia, y la respuesta es la siguiente. Están pasando por un trance. No hay separación. Están en un mal momento pero no hay separación definitiva", indicó Tomás Dente.

"Hace 17 años que están juntos, es mucho tiempo. Y aparte tenemos que ir para atrás para entender el presente. Es un hombre que la ha acompañado en momentos muy difíciles, de un perfil bajísimo", agregó por su parte la periodista Karina Iavícoli.

Como era de esperarse, Claudia optó por llamarse al silencio en sus redes sociales ante el rumor, mientras que Taiana decidió publicar una foto suya en la que se lo ve feliz. "Que nunca falte la sonrisa", agregó.