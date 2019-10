Todo mal: Julieta Prandi denunció a su ex por violencia familiar y teme por sus hijos

El año pasado, luego de 10 largos años de relación y dos hijos en común, Mateo (8) y Rocco (4), Julieta Prandi decidió separarse de Claudio Contardi. En aquel momento, la modelo quiso mantener en resguardo las razones de la ruptura y solo se animó a decir que hubo “diferencias irreconciliables y mentiras”. Pero, al parecer, la situación era mucho más grave.

La también conductora fue vista la semana pasada en el sector de violencia de género del Juzgado de Familia de San Isidro. Allí, Julieta realizó una denuncia por violencia familiar contra su ex pareja, sobre él que hasta hoy también había una restricción de la Justicia para que no pueda acercarse a la madre de sus hijos, y para que los menores no puedan dormir con él.

Vale recordar que la modelo abandonó la casa que compartía con el empresario gastronómico en febrero, ya que él se negó a irse del hogar. “Hubo diferencias irreconciliables y mentiras. Cosas que, para mí, no podían continuar. Cuestiones que pasan en cualquier matrimonio. Todo está en manos de la Justicia. Nada más que agregar”, había explicado.

Este jueves 17, Julieta y Contardi tenían una audiencia en el juzgado de familia para definir cómo iba a seguir la cuestión, ya que hasta hoy sobre el empresario pesaba una restricción que le prohibía acercarse a la modelo y pasar la noche con sus hijos. Sin embargo, la audiencia fracasó debido a que Contardi ni su equipo de abogados se hicieron presentes.

Actualmente, los hijos de la modelo se encuentran con su padre y el temor de Julieta es que su ex pareja no se los devuelva. Según detallaron en el programa Nosotros a la mañana, Julieta viene padeciendo violencia psicológica desde hace mucho tiempo de parte de Contardi.

"Julieta pudo irse de la casa en la que sufría violencia familiar el 15 de febrero. En marzo, una mujer con su hija de 12 años ya estaba viviendo en la casa de Contardi. Pero no es la niñera de los chicos, es la pareja de Claudio”, detallaron desde el ciclo de El Trece.

Y agregaron: “Lo que pasa es que los hijos de Juleita estaban obligados por su padre a decir que era la niñera y no una pareja que quince días después que la madre se había ido, ya estaba conviviendo ahí".

Por esta razón, la modelo inició la denuncia por violencia familiar el miércoles pasado y fue presentada el jueves en el juzgado. Al no presentarse Contardi a la audiencia, los abogados de la conductora presentaran un escrito para que esta situación sea resuelta directamente por el juez.