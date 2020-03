Todo mal para La Mona Jiménez: no se presentó ante la Justicia y su hija lo lleva a juicio por 100 millones

El lunes por orden de la justicia, Carlos "Mona" Jiménez debía presentarse en los Tribunales cordobeses para ratificar el reconocimiento de la paternidad de Natalia Taddei, dos meses después de que el hecho fuera reconocido judicialmente a través de un análisis de ADN. Sin embargo el cantante decidió ausentarse, complicando aún más las cosas.

Y es que al no asistir a la audiencia, el trámite de filiación no pudo cerrarse y el artista –de esta manera- irá a juicio civil. Cabe recordar que en diciembre, Taddei tuvo en sus manos el resultado positivo del estudio de ADN que se realizó con la Mona y que confirmaba el parentesco.

Al no presentarse y si bien la Justicia aceptó el reconocimiento de paternidad, aún falta la sentencia. Por lo que el cantante enfrentará un juicio civil, en el cual la Justicia determinará oficialmente que Taddei es hija de La Mona y el resarcimiento económica que le corresponde.

"La victoria de Natalia es haber obtenido su identidad, pero de todos modos va a pasar a resolución para que pueda determinarlo como corresponde el Juez a través de una sentencia", dijo Carolina Farías, la abogada de Taddei, en diálogo con Primicias Ya.

Sin ir más lejos, la hija de La Mona le demanda un resarcimiento económico que podría alcanzar los 100 millones de pesos “Quisiera que venga para concluir con esto. Cuando él me vea se va a dar cuenta de cuál es mi intención. Es una intención natural”, dijo la joven.

Y cerró, en una entrevista con el Noticiero Doce: “En esta instancia creo que no va a haber un vínculo, los hechos lo demuestran. Podemos empezar por tener la identidad, que es lo más importante que una persona puede tener. Yo no sabía cómo firmar, no tenía apellido”.