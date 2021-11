Todo negocio: el "plan platita" de los Icardi con Susana y la marcada de cancha de Wanda a Mauro

Bronca, decepción y mucha indignación. Esas fueron algunas de las sensaciones que los seguidores de Wanda Nara volcaron en sus redes sociales después de ver el mano a mano con Susana Giménez, un anticipo del especial de cuatro días de grabación que saldrá a través de la plataforma Paramount+. La marcada de cancha que la empresaria le hizo en vivo a Mauro Icardi y la bronca por el "plan platita" del millonario matrimonio.

Uno de los momentos más esperados por los seguidores de Nara era el pedido de disculpas que Icardi había accedido a realizar frente a las cámaras. Pero, detalle, esa parte de la entrevista quedó sólo para quienes estén dispuestos a pagar los $249 pesos mensuales que cuesta la plataforma con la que los Icardi y Susana firmaron contrato.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tal fue el manejo puntilloso de qué decir y en donde, que en un pasaje del mano a mano Icardi intentó ingresar, pero fue su propia mujer la que le deslizó por lo bajo "todavía no". "¡Me encanta porque ustedes manejan todo!", intentó esquivar con elegancia la conductora.

Luego, como para darle algo a quienes lo miraban a través de la pantalla abierta, Icardi se sentó junto a su mujer y le dio un beso en la boca. Fue justo en el momento en el que, casualmente, la conductora empezó a locutar los PNT que financiaron parte del programa.

"Yo no estoy arreglado", reconoció de inmediato el delantero del París Saint Germain, al tiempo que justificó: "Yo me vine así no más". Rápida de reflejos, Wanda le pasó una factura en vivo a su marido: "¿Cómo no estoy arreglado? Ahhh, yo pensé que querías cobrar por estar acá".

¿El broche de oro? Ni lenta, ni perezosa, Wanda aprovechó para darle un regalo a la conductora. ¿Qué le entregó? Una caja completa con su nueva línea de maquillaje, la misma que comenzó a promocionar con fuerza desde el momento en el que estalló el "Icardi Gate".