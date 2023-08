¡Todos contra Lali! los famosos tildaron a la cantante de "soberbia" y pidieron por "seguridad y cloacas"

Cuando los números oficiales marcaron que Javier Milei encabezó la lista de los candidatos a presidente más votados durante las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Lali Espósito no dudó en acudir a sus redes sociales para manifestar su malestar y señalar lo "peligroso" y "triste" que sería un país gobernado por el dirigente de La Libertad Avanza.

Sin pelos en la lengua, la artista también definió a Milei como un "anti-derecho" y sentenció: "No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ´otro bando´ y del único bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

Lo cierto es que la actitud de la actriz despertó un gran repudio dentro del anónimo mundo de las redes sociales, ya que cientos de internautas salieron a responder en su afán por defender a Milei. Lo llamativo, sin embargo, fue que también hubo algunos famosos y figuras del espectáculo local que no dudaron en aprovechar la situación para atacar a la cantante sin escrúpulos.

Este, por ejemplo, fue el caso de Roberto Piazza, quien a través de su cuenta de Twitter salió directamente a insultar a la ex Casi Ángeles. "Lali, lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato, soberbia de merde (sic)", escribió el diseñador que ya había decidido cuestionar a la artista en noviembre del año pasado por usar lenguaje inclusivo durante una entrevista.

Pero Piazza no fue el único que en apoyo a Milei, salió a pegarle a Lali. Anamá Ferreira también le salió al cruce y le dedicó un contundente mensaje a la actriz. “Amo a Lali. Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y no saber si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloaca”, señaló la ex modelo.

A la brasileña, también se sumaron el periodista Pampito Perelló Aciar y la diputada Amalia Granata, quienes no dudaron en liquidarla. "Más peligroso es seguir como estamos’’, apuntó el panelista de Mañanísima e Intrusos, mientras que la ex pareja del Orgro Fabbiani le dio retuit a una publicación que decía: "Lali, hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a los chanchos y no te vi tirar un solo tweet’’.

Finalmente, la última en apuntar contra Lali fue Belén Francese, quien trajo al recuerdo el caso de Lucio Dupuy, entre otros. "Peligroso, muy peligroso, es que una jueza le dio la tenencia a las asco del caso Lucio. Peligroso es que un papá tenga que cargar a su hijita en andas para llegar a un tratamiento contra el cáncer porque el gobierno de turno no te dejaba circular, pero ellos festejaban cumpleaños llenos de gente, Peligroso es que un grupo de gente que vive del Estado te corte una ruta y no puedas llegar a tu trabajo, a una internación o a una urgencia. Peligroso es que maten a mansalva ancianos, gente de bien y hasta niños que van a la escuela y todo sigue igual...eso es realmente peligroso", apuntó.

Cuando las críticas de la artista internacional llegaron a sus oídos, Javier Milei no hizo más que minimizarlas y hasta se animó a ningunear a Lali. "¿Lali Espósito? No la conozco. Yo escucho los Rolling Stones u ópera, no soy muy idóneo en música popular”, afirmó el candidato que, con el 97% de las mesas escrutadas, sumó el 30,04 % (7.116.352) de votos.