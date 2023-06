¿Todos vuelven? Rusher promocionó su nuevo tema con María Becerra y la China hizo un vivo con Cabré

Hace 22 horas y bajo el lema “ella hace ravioles, yo hago ravioles”, los del espacio hicieron estallar las redes sociales. Maria Becerra, Rusherking, FMK, Emilia, Duki, Lit Killah, Tiago PZK y Big One lanzaron el trailer del tema que lanzarán mañana, y que conmocionó a sus seguidores. Mientras tanto, la China realizó un vivo en su cuenta de Instagram junto a Nicolás Cabré.

Si bien la noticia más impactante fue la vuelta de los del espacio, ya que desde el fin de la relación entre María y Rusher no habían realizado nada juntos, lo que impactó a todos sus seguidores fue que el cantante volvió a seguirla en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no fue algo recíproco.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, mientras los jóvenes artistas le contaron a su público que lanzarán un hit, el cuál llamó la atención de todos, La China realizó un vivo de Instagram junto a Cabré, en el cual intentaron responder preguntas que les hacía el público presente. De hecho, uno de los comentarios de sus seguidores fue: “¿Cuándo vuelven a estar en pareja?”. Si bien al actor no le gustó mucho la pregunta, la sonrisa de la ex Casi Ángeles fue la protagonista de la imagen. ¿Inició la actriz una guerra para ver quien vuelve primero con su ex?.

Cabe destacar que la reciente separación entre Rusher y La China dejó mucho que hablar, ya que el verdadero motivo nunca se supo de verdad. Lo que sí quedó bien claro, es que el cantante le rompió el corazón a la actriz. Estas palabras las compartió en sus publicaciones de Sangre Japonesa, y en su nueva canción “Desaniversario”.

Si bien muchos de los seguidores de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio incentivaron a los ex novios a volver a intentar algo, al parecer Eugenia estaría iniciando un romance con el influencer y cantante que cuenta con más de seis millones de seguidores, Lauty Gram de 21 años.

“Yo se que tienta”, es una de las frases que se escucha decir a Maria en el trailer del tema que saldrá publicado mañana y que de seguro será un éxito asegurado. Lo que intrigó a sus fans es si será dedicado a su ex o no, y cómo fue el momento del reencuentro en la grabación del videoclip.

Cabe recordar que durante la pandemia, los artistas compartieron una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual realizaban juntadas con distintos artistas y generaban contenido de streaming. Algo que el público y los fans de dicha relación no sólo manifestaron extrañar sino que también reclamaron durante mucho tiempo.