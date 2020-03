Tom Hanks y el duro comunicado con el que confirmó que tiene Coronavirus: los famosos en cuarentena

Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, confirmaron a través de un posteo en Twitter que tienen Coronavirus. Al momento del contagio, El actor de 63 años se encontraba en Australia en la producción de una película biográfica de Elvis Presley. El duro mensaje con el que hicieron el anuncio y el aislamiento al que fueron sometidos por las autoridades sanitarias del país.

"Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, nos realizaron una prueba de detección del Coronavirus y se descubrió que somos positivos", precisó.

De acuerdo a lo confirmado por el actor, ambos se encuentran en aislamiento y cumpliendo con el tratamiento correspondiente. "Estamos bien ahora. Las autoridades sanitarias tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks seremos evaluados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos el mundo al corriente (de lo que sucede)", anticipó.

Los famosos argentinos en cuarentena

Eduardo y Chiche Duhalde

El ex presidente Eduardo Duhalde y su mujer, Hilda "Chiche" Duhalde, regresaron el miércoles al país después de realizar un viaje por España. Fueron aislados y cumplirán con la medida preventiva durante dos semanas.

"Bajamos con Eduardo esta mañana de un avión y estamos en aislamiento preventivo durante 15 días. Es una experiencia nueva esto de estar encerrados quince días en casa los dos solos", precisó "Chiche".

Tini Stoessel

Fue una de las primeras famosas en cumplir con la cuarentena. Suspendió el show que tenía previsto realizar el próximo 14 de marzo en el Movistar Arena, luego de regresar de España e iniciar con la medida preventiva junto al resto de su equipo para evitar la propagación del Coronavirus.

"Por razones de público conocimiento sobre el Coronavirus, y donde la salud pública y la prevención son una prioridad para todos, se postergará el show para el 28 de marzo. Espero que puedan entender que esta decisión es por el bien de todos. Gracias por todo el amor, una vez más, y nos vemos pronto".

Barbie Simons

La panelista cumple con la cuarentena, después de haber pasado cinco días en los Estados Unidos. Visitó Nueva York y Los Ángeles. "Llegué esta mañana y voy a cumplir en mi casa con el aislamiento, que es lo que me corresponde como ciudadana; con el deber de proteger al prójimo, a mis compañeros, soy responsable. Estuve cinco días afuera. Ayer, cuando me subí al avión, me informaron que no podía ir a Canal 9, ni a C5N; lo cual entiendo y me parece bien, me toca aislarme".

Wanda Nara y sus cinco hijos

La modelo había viajado a Francia para resguardarse de la propagación del virus, que afecta en especial al norte de Italia. Sin embargo, tomó la decisión de regresar en las últimas horas a Milán y cumplir con el aislamiento ordenado por el Gobierno italiano.

"Todos en casa. Es un pequeño esfuerzo que hay que hacer, para fortalecernos más. Suspendí mucho trabajo, pero es lo que corresponde. Por favor, quédense todos dentro de sus casas".

Paulo Dybala y el "Pipita" Higuaín

Después de que la Juventus confirmara que el defensor Daniele Rugani fue diagnosticado con Coronavirus, todo el plantel fue obligado a realizar una cuarentena preventiva. Los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín se encuentran en aislamiento.

Minerva Casero

La hija de Alfredo Casero regresó el miércoles de España y confirmó en sus redes sociales que se encuentra en cuarentena. "Hola, ¿cómo están? Bueno, mi situación es la siguiente: claramente, estoy en cuarentena. Llegué a las cuatro de la mañana de España y es lo que hay que hacer para cuidar a la sociedad, por más de que no tengo ningún síntoma y estoy perfecta. Obviamente extraño muchísimo a mis seres queridos y la verdad es que tengo muchas ganas de verlos y de salir a caminar por mi barrio. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Son 14 días de soledad aquí, en casa".