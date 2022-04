Tomados de la mano y por las calles de Ibiza, Tini Stoessel y De Paul blanquearon su romance

Idas y vueltas en las redes sociales, cataratas de likes, posteos de fotos sugerentes, corazones blancos y el amor como resultado, finalmente, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron que están viviendo un intenso romance.

“Ahora están juntos sin esconderse”, aseguró Yanina Latorre en LAM, programa espectáculos emitido por América, y reveló que se empezaron a seguir en Instagram en octubre y en noviembre compartieron un asado por amigos en común. Y detalló Latorre haciendo referencia al comienzo de la relación entre De Paul y Tini: "Cuando salieron los rumores, intercambiaron mensajes, pero todo muy polite".

“Él viene a la Argentina en noviembre a jugar un partido. Ahí compartieron un asado por amigos en común, se conocen por primera vez cara a cara, fluyó, la pasaron bien, intercambian teléfonos y empiezan a hablar por Whatsapp”, develó la esposa del ex jugador Diego Latorre.

El comienzo de una historia de amor

“Él la visitó en su casa como para volverla a ver, porque no pueden salir. Se vieron dos veces. Habían quedado que en diciembre ella lo iba a visitar a Madrid, pero le agarró covid”, aseveró la panelista. Parece que el flechazo entre ambos se dio entre viajes y compromisos laborales.

El mediocampista del Atlético de Madrid dispuso venir a nuestro país a estar con sus hijos, fruto de su relación con Camila Homs, sin embargo a la estrella juvenil no la vio por el tema del contagio. Cuando Tini se recuperó, los viajes a Madrid se le hicieron imposible por cuestiones de agenda hasta febrero. “Ella siempre dudosa, que si, que no, reticente, tres días quería, cuatro no quería, él le insistía y ella se iba para atrás. Ella no quiere quilom...”, detalló la mamá de Lola Latorre. Recordemos que la ex Violetta, es una personalidad reconocida en el mundo entero y que es una figura pública que le huye al escándalo.

Si bien tuvo romances públicos, las separaciones quedaron siempre en la intimidad y Tini no suele hablar de su vida privada. De hecho, es poco lo que muestra en sus redes sociales sobre su intimidad.

Aún así, el amor siguió creciendo con el futbolista, aunque más tarde llego el problema de salud de su padre Alejandro Stoessel quien estuvo internado grave. No obstante según Latorre, la pareja siguió en contacto. Y en este última salida dieron el paso de blanquear su noviazgo.

Es que ambos se dejaron ver en público este fin de semana en Ibiza, donde salieron a caminar y a comer. Allí se los pudo ver tomados de la mano y muy cerca, lo que permitió que un paparazzi tomara las primeras imágenes de la pareja.