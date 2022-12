Tomás Holder le reclamó "50.000 seguidores" a su ex y ella lo liquidó: "Es un pobre pibe"

Todas las afirmaciones de Gisela Gordillo, mamá del influencer rosarino Tomás Holder, acerca de la separación de su hijo con su novia Paula Balbi, que él mismo se había encargado de negar, terminaron siendo ciertas, luego de que se confirme que la historia entre los dos terminó. Y en el camino dejó, nada más y nada menos, que 50 mil seguidores.

Es que esa fue la manera en la que el primer eliminado de Gran Hermano 2022 dio a entender que su amorío con la joven de 23 años, quien al momento de conocerlo -según él- era una "completa desconocida" y ahora cuenta con la cantidad de influencia como para hacer "canjes" y vivir con un mejor nivel económico, había terminado.

"¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores. Te di una vida que nunca pensaste...", detalló el ex hermanito en una de las historias que luego borró, al igual que la que publicó después, donde escribió una frase que ahonda un poco más en lo que realmente pasó entre ambos tortolitos: "Por no querer dejar gente atrás de tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada".

Luego Holder realizó un vivo para explicar un poco mejor las frases que había escrito, que ya se habían viralizado, pero que estaban eliminadas. "Yo le dí todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores que ojalá los pueda aprovechar con lo del modelaje. Ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes y todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento de que ahora es más conocida", explicó allí.

Como para sumar a esta realidad, que ya no es negable como hace unas semanas, ayer Gordillo estuvo en LAM y en el lugar escucharon un audio con la campana de Balbi. "Lo único que le importa son los seguidores y salir a comer. La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía. Por respeto a mí no me puedo permitir una cosa así en mi vida. No puedo permitir que me maltraten por respeto a mi familia y mis amigos que pudieron lograr que abriera los ojos y pudiera salir de ahí porque ya era grave el problema", disparó la rubia.

La gravedad de la que habló Balbi generó muchas más dudas acerca de los motivos por los que se separaron ambos, lo que motivó que la ex de Holder se comunique con él para contarle que iba a subir una historia para negar cualquier hecho peligroso y violento entre ellos, algo que el influencer compartió en sus redes. "¡Ninguno de los dos habló en los medios! Quiero que quede claro que no hubo violencia física. Es un tema grave para decirlo como una boludés. La relación se terminó por problemas de la pareja. Agradecemos que ningún tercero se meta a dar explicaciones", propuso la ex pareja.

Justamente días atrás, el rosarino había negado la ruptura en sus redes sociales. "Sigan inventando que me separé y miles de cosas más... El amor es más fuerte que todo!", había escrito en la publicación que luego comentó con un "cómo mienten ajajja".

Holder en ese momento se encontraba de vacaciones en Cancún, algo que Gordillo había celebrado, asegurando que también significaba un tiempo con su pareja, de quien filtró una situación que la expuso y que demostró lo mala que era la relación entre ambas.

"Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’, entonces dije 'fa, con esa persona estás saliendo' le dije, fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro", relató la mamá del influencer.

Finalmente, lo que había pronosticado Gordillo terminó siendo. El ojo de madre no le falló y la relación se terminó.