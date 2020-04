Topless, entrenamiento y consejos alimenticios: Ivana Nadal y su forma de pasar la cuarentena

Desde que comenzó a regir en el país el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el presidente Alberto Fernández, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.3 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios y postales hot.

Sí, la modelo y conductora – que estuvo enero y febrero formando parte del programa que habitualmente conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve- no pasa un día sin publicar jugadas fotos desde su departamento para combatir el aburrimiento en medio de esta cuarentena. ¿La última? Mostró sus tatuajes en topless antes de darse un baño.

Pero esta no es la única imagen jugada de Ivana. En plena cuarentena, no le da respiro a sus seguidores de Instagram y comparte diariamente sus entrenamientos en casa, como también infartantes imágenes que hacen revolucionar las redes sociales. Si no se muestra rescostada con poquísima ropa en la cama, se deja ver tomando sol en medio del aislamiento.

El entrenamiento también forma parte del día a día de la morocha, donde además de mostrar en múltiples oportunidades sus rutinas insiste con la importancia de descansar. “El cuerpo pide descanso. Eso le voy a dar, no voy a retomar entrenamiento si es que mañana sigue igual de cansado y cargado muscularmente. EL DESCANSO ES NECESARIO, cuando lo sentís”, aseguró.

A finales del año pasado y comienzos de este, Ivana Nadal decidió cambiar radicalmente su imagen luego de algunas escandalosas y severas críticas para con su cuerpo. Esto lo contó en su Instagram, revelando que modificó sus hábitos alimentarios y rutinas de entrenamiento para bajar algunos kilitos de más. "El 80 % de los cambios corresponde a la alimentación y el 20 % el entrenamiento, cuanto más nos movemos más es el gasto calórico", sostuvo.

"En la primera imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70 por ciento del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando tres o cuatro veces por semana, sin dar el 100 por ciento de ella; y en la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer y dándole absoluta prioridad a lo sano", escribió.