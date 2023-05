Tóxicos, nivel dos mil: Wanda, Icardi y el nuevo "ida y vuelta" con cuernos y amenazas

Ya son incontables las veces que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieron fin a su relación, sin embargo sus escándalos no para de sumar nuevos capítulos. Hace pocos días, la mediática habló en un vivo desde la cuenta de su hermana, Zaira. Mientras ambas leían las preguntas de sus seguidores, la modelo le preguntó a su hermana: "¿Wan, estás separada?"; y la respuesta fue más que clara. “Estoy separada”, disparó la conductora de Masterchef.

Al rato que se viralizaron las declaraciones, Mauro Icardi se manifestó en las redes sociales desde Turquía y respondió con una foto con la mediática. “Mi novela turca o Argentina”, escribió el futbolista con ironía. Días después, fiel a su estilo, el futbolista borraría el posteo, alimentando así aún más los rumores de crisis y separación.

A la vez, Icardi volvió activar las sospechas de infidelidad luego de que se conocieran las conversaciones privadas con Cande Lecce, una joven de 23 años. Al ver que el delantero negaba la relación, ella respondió en un posteo de Instagram: “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”.

Si bien Icardi está en Turquía jugando en el Galatasaray, lejos de la mediática, se conocieron nuevos rumores de un posible arribo a Boca en junio. Su vinculación con el club de Estambul llegará a su final en pocas semanas y el delantero estaría negociando con Juan Román Riquelme su incorporación al club xeneize.

Es llamativa su vinculación a Boca porque Valentino, el hijo de la conductora y de Maxi López, es parte de las inferiores del Millonario desde comienzos de esta temporada.

Por su parte, Wanda intenta rehacer su vida en el país, asiste cada fin de semana a las famosas fiestas de la Bresh y se la vinculó recientemente con Marcos Ginocchio, ex hermanito.

Sin embargo, este martes todos se sorprendieron por la llegada de L-Gante en la alfombra roja de los Premios Gardel donde fue acompañado por la misma Wanda Nara. El cantante eligió a la mediática para que lo acompañe a la gran fiesta de la música nacional. Se los vio muy cerca, con miradas cómplices y devolviéndose sonrisas pícaras.

Cuando terminó el evento, ambos se trasladaron a una fiesta donde coincidieron con otros músicos. Allí Wanda compartió en sus redes sociales un vídeo donde se la ve con L-Gante y el momento exacto donde le está por dar un beso al cantante, pero fue ignorada y no le quedó otra que fingir que hacía trompita para la grabación.