“Trabajando, algo que vos no sabés hacer”: el feroz cruce entre Cinthia Fernández y una piquetera

El último miércoles, Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, anunció la baja a 100.000 personas en el programa Potenciar Trabajo por la falta de validación en los beneficiarios, lo cual desencadenó un inmenso piquete y acampe en avenida 9 de julio. En este contexto, Cinthia Fernández se cruzó con una de las manifestante y no dudó de tratarla de "vaga".

La mujer que se acercó al móvil de Nosotros a la mañana a dialogar con el cronista pertenece al Frente de Organización en Lucha, y acababa de servir una merienda solidaria de mate cocido y tortas fritas para quienes no tenían qué comer. “Estamos acá por el recorte que están haciendo. No somos planeros, venimos a reclamar lo que nos sacaron. Nosotros trabajamos, no somos como dicen en los medios, que somos choriplaneros. Venimos a reclamar lo que es nuestro”, comenzó.

Desde el estudio, y sin que la mujer lo pueda escuchar debido a que no tenía retorno, Juan Etchegoyen le consultó si se habían pedido el día laboral para poder asistir al acampe: “Todos pedimos el día, porque a nosotros nos perjudica. Encima que nos dan migajas, nos recortan. No venimos por gusto, ni nos pagan. A nosotros no nos manda nadie”, afirmó la manifestante.

Seguido a esto, el notero le preguntó su postura respecto a los problemas que le ocasiona a quienes circulan cotidianamente por el centro de la ciudad, a lo que la piquetera respondió: “A nosotros también nos genera problema en nuestro bolsillo. Nosotros comemos, tenemos chicos que van a la escuela. Ahora comienzan las clases y empiezan a recortarnos”.

En ese momento, sin tener contacto directo con la entrevistada, Cinthia fue fiel a su estilo y le exclamó: “No son las migajas, están haciendo auditorías de a quiénes se le dan los planes”. El cronista le trasladó estos dichos, y la piquetera reaccionó de mala manera: “Cinthia Fernández lo dice desde un piso, cruzándose de piernas y ganando plata”.

Lejos de quedarse callada, la bailarina le retrucó la apuesta y la trató de "vaga": "Trabajando, algo que vos no sabés buscar ni siquiera en el diccionario”. Al no tener la oportunidad de escuchar lo que estaba pasando en el estudio, la piquetera continuó explicando: “Nosotros salimos con el calor que hace, con el frío que hace. Hay una diferencia, hay que asesorarse bien para hablar de la gente, que no digan que somos planeros”.

Cinthia, a quien ya no la estaban escuchando ni sus compañeros, cerró: “Me asesoro bien y los sufrí cuatro años los piquetes de ustedes”. Por último, al ser consultada sobre la posibilidad de hablar en vivo con la panelista, la manifestante concluyó: “No necesito hablar con Cinthia Fernández. No, no, no”.