Trabajar con el "Negro": el humor de Olmedo y cómo trataba a las mujeres detrás de cámara

Los tiempos cambiaron, eso ya nadie lo discute. El avance de los movimientos feministas que llegaron para interpelar los mandatos machistas en todos los niveles -incluso también en los contenidos televisivos- hace que hoy viejos clásicos que marcaron épocas generen rechazo y muchas veces cuestionamientos por el rol de cosificación absoluta que tuvieron muchas mujeres en aquellos programas; en especial por las nuevas generaciones que miran hasta con desconcierto chistes que hoy dejaron de ser humor, para ser calificados como otro tipo de violencia.

Divina Gloria estuvo en Jubilados TV, el programa para adultos mayores de A24, y se refirió a las polémicas sobre el humor de cara a la nueva mirada dada por el feminismo. El famoso "medir con la vara de la época", entender la cosmovisión de ese entonces y poder analizar figuras emblemáticas de la farándula argentina desde otro lugar.

"Yo no creo que Olmedo este en ese combo o que su humor este en degradar a la mujer, para nada. Al contrario, lo que pasa es que el humor es para gente inteligente. Te podés dar el lujo de decir cosas y hacer cosas porque es a través de la risa como cuando hablas del humor inglés que es un humor negro –hablando del Negro Olmedo-, él para nada era un bastardeador de la mujer, todo lo contrario. En la vida personal muchísimo menos, yo era muy chiquita –tenía 21 años cuando trabaje con él- y él ya era un señor de cincuenta y pico, para mí era como un papá. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento, de bondad, de importarle el otro. Era un enorme compañero, súper bueno en el escenario, en la tele y después", afirmó.

Respecto a las intimidades de los famosísimos sketch, Divina Gloria recuerda: "Era jugar, era un sketch, era divertido, estaba todo consensuado, hay un contrato de por medio. Por eso no quiero que nos pinchen el globo con eso, porque es como que viene un mono y te pinchan el globo y decís: 'Ay, pero si era el único ídolo que me quedaba ¿Por qué lo metemos con gente que prende fuego a una mujer?'”.

En otro orden, la actriz se refirió al romance que vivió con, nada más y nada menos que, Charly García: "No salí con Charly, entré. No sé si salí, no sé dice salir… Estuvimos y nos adoramos. La primera persona que se dio cuenta de que estaba embarazada fue Charly, que dijo 'esta está embarazada' y tenía razón. Pero nos conocimos hace muchísimos años.

Yo bendigo que este bien y amén, pero es un tema como de Dios y de cada uno", cerró.