Trabajo en negro y bullying: la dura avanzada judicial de Cabito contra Matías Martin

Sigue la pelea. Después de la polémica que desató la desvinculación de "Cabito" del ciclo Basta de todo, el periodista decidió iniciarles acciones legales a su ex compañero, Matías Martin, y a la radio FM Metro. Reclama 18 años de trabajo “en negro” y acusa al conductor de haberle hecho “bullying”.

Según consignó el periodista Rodrigo Lussich, Eduardo “Cabito” Massa Alcántara quiere que su ex compañero le pida disculpas públicas por haberlo tratado de “adicto”, al tiempo que reclama una indemnización económica por “despido injustificado”. En efecto, fue desvinculado del ciclo en noviembre del año pasado y, según el periodista, esperó un tiempo prudencial para que la empresa regularizara su situación.

“Me habían dicho que querían que siguiera. La idea era sumarme a un programa ya instalado con la posibilidad de hacer otro ciclo los fines de semana, pero cobrando el 35 por ciento menos del sueldo que tenía antes. Lo cual me pareció una oferta bastante chota”, aseguró en su momento, al tiempo que apuntó contra el conductor de Basta: “Me tuvieron que sí, que no, hasta que volvió él de sus vacaciones, lo hablaron y me dijeron que no seguía, así que intuyo que tuvo injerencia en esa decisión”.

Pero eso no fue todo. Tras su desvinculación, “Cabito” también esperó un pedido de disculpas al aire por parte de Martin. “Espero una retractación al aire. Se tocaron temas como mi enfermedad y se usaron palabras graves para referirse a mi obesidad, que no es una adicción, sino una enfermedad”.