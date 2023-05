Trabajo en negro y precarización: la suma que los Fort le deberán pagar a los herederos de Gustavo Martínez

El suicidio de Gustavo Martínez fue un gran shock para el ambiente del espectáculo nacional. El ex personal trainer había sido la pareja de Ricardo Fort e incluso convivió hasta el último día con él, pese a que ya se habían separado. De perfil bajo, fue el tutor de Martita y Felipe Fort, los hijos del excéntrico chocolatero, hasta su trágico fallecimiento, el 16 de febrero del 2022. Aquel día, cayó de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano.

A partir de ahí, los sobrinos de Gustavo, Nicolás Pottery y Pablo Martínez, llevaron el caso a la parte Civil y reclamaron una compensación económica millonaria por los años en que el ex personal trainer trabajó para la familia del chocolatero mediático y no cobró un sólo centavo. “La Justicia le dio la razón a los sobrinos de Gustavo Martínez, que piden una compensación económica por los años que Gustavo trabajó y no cobró el sueldo", contaron en Socios del Espectáculo

En principio, la suma rondaba los 30 millones de pesos, pero tras la apelación de los sobrinos en el programa de canal Trece detallaron que esa cifra aumentó a “45 millones de pesos”. “Como dice la familia, esto recién está empezando. Se abre una puerta para que esta recomposición económica sea más grande aún. Se habla de todos los años que Gustavo habría trabajado en negro", detallaron.

Y agregaron: "Según los abogados de los Martínez, Gustavo trabajó muchos años en negro y eso lo tienen que pagar. En todos estos años, Gustavo no se pudo comprar nada. Recordemos el tremendo acto final: se suicidó. Y la familia sintió que los Fort jamás se hicieron cargo de nada. Bueno, ahora van a tener que pagar”. En ese momento, la periodista Nancy Duré tomó la palabra y detalló: “Yo lo que sé es que en la fábrica hubo conflicto por este tema, por esta demanda puntualmente, porque tanto Jorge como Eduardo Fort creían que ellos no tenían que hacerse cargo de esto, sino que esto tenía que salir del tercio que corresponde a Felipe y a Martita, los hijos de Ricardo”.

Poco después de la muerte de Gustavo, Martita había señalado en una charla con Infobae: "Yo con Gustavo la pase súper mal. Tuve depresión por muchos meses. Estuve tirada en la cama sin ganas de comer, salir y llorando todos los días. Actualmente estoy bien. Ya la pasé. En septiembre hice un clic. Dije: 'para, no puedo estar así' y ahí es cuando aprendí a pasarla y hacer las cosas que me gusten por mas que duele”.

Pero la imagen de "fiel, amoroso y siempre con ganas de poner la otra mejilla ante cualquier obstáculo" que solía exhibir Gustavo se desmoronó a partir de unos feroces posteos que hizo Felipe en contra de su tutor horas después de su muerte. Los mismos generaron un fuerte conflicto entre los Fort y el entorno del personal trainer. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos", había escrito el joven mediático.

Y agregó: "Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”.

Al ver el gran revuelo que armó, el hijo de Ricardo Fort decidió borrar estos mensajes minutos después. Pero el daño ya estaba hecho. Según había trascendido por aquel entonces, Gustavo pasaba un muy mal momento. "Me siento muy solo" , le había escrito Martínez a su sobrino Nicolás. El ex personal trainer se encontraba triste porque los hijos del mediático chocolatero estaban por alcanzar la mayoría de edad, y creía que iban a irse de nuestro país. “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, sentenció.

Además le había pedido a su sobrino que no lo dejara solo: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”. Además, el propio Nicolás fue el encargado de destapar la olla de conflictos con los hijos de Fort, a quiénes su tío cuidaba, por lo que decidió hacer públicos el intercambio de mensajes privados que tuvieron con Felipe en redes sociales.

Algunos mensajes eran de 2019 y otros de estos últimos años, luego de que Nicolás compartiera el video del más pequeño de los Fort en el que sostiene que no le habían hackeado la cuenta y en el que reafirmaba sus dichos contra Gustavo . En respuesta a esa historia, Felipe le contestó con un mensaje irónico. “Bien cuando se ocuparon de su salud. Ah, no, pará que nos ocupamos nosotros con 17 años”, le reprochó el joven al sobrino de Martínez.

Nicolás, el sobrino del ex entrenador, reveló que su tío atravesaba una situación económica muy mala. “Nosotros le pagábamos las tarjetas de crédito, no tenía para pagar el seguro del auto. Él se manejó siempre con un auto de mi hermano, un 206 del año 1810 y ni siquiera le alcanzaba”, dijo, y siguió: “Tengo un audio de Marisa- la niñera de los mellizos- pidiéndome plata para pagarle el celular porque tenía las tarjetas cortadas".

Y sentenció: "Lo que yo cuento es lo que vivíamos con él. Mi hermano mayor, que tiene un café a cuadras de donde vivía, tenía un trato diario con él”. El 16 de febrero del 2021, Gustavo Martínez se quitó la vida y, desde entonces, las dudas en torno a su muerte son muchas. De hecho, un amigo suyo aseguró que el ex de Ricardo Fort dejó una carta en la que explicaba todos los motivos por los que tomó esa decisión, la cual jamás trascendió.