"Tragedia es tener un matrimonio que...": duro posteo de la "China", ¿para Icardi o para Vicuña?

La "China" no perdona. Después de que Mauro Icardi y Wanda Nara confirmaran su segunda reconciliación del mes, Eugenia Suárez le dio "like" a dos sugestivos posteos que hacen alusión al matrimonio y a las relaciones sentimentales que se sostienen sólo por el "qué dirán". El filoso posteo de la ex Casi Ángeles y la picanteada previa de Wanda desde París.

Mientras aguarda la transmisión de la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino para la plataforma Star+ en la que habló por primera vez del affaire con el delantero del París Saint Germain, la "China" sigue viendo su timeline de Instagram (la misma red social desde la que la contactó el futbolista) y encontró una llamativa reflexión a la que le tiró un corazoncito instagramero.

"El divorcio no es una tragedia. Tragedia es enseñarles a tus hijos un amor incorrecto, que es capaz de tolerar situaciones incómodas por el 'qué dirán'. Tragedia es tener un matrimonio que en vez de hacerte sentir la persona más afortunada, te hace sentir infeliz", reza el primer posteo al que le dio like la "China".

Pero no quedó ahí. No, claro que no. El segundo posteo, que continúa con la reflexión de la misma usuaria, fue el siguiente: "Recuerda que nadie murió por divorciarse. Pero el alma sí muere por permanecer con alguien que no ama".

Si bien muchos interpretaron que se trató de un guiño cuestionador al matrimonio Icardi, otros consideraron que fue en respuesta a la dura entrevista que Benjamín Vicuña brindó a una revista chilena, en la que reveló lo mal que la pasó por la separación de la madre de sus dos hijos menores: Magnolia y Amancio.

En diálogo con la revista trasandina Velvet, Vicuña habló como nunca del fin de su relación con la madre de sus hijos menores: Magnolia, de tres años; y Amancio, que acaba de cumplir uno. Si bien la describió como una "mujer increíble", el actor resaltó el cimbronazo que generó la ruptura de la pareja puertas adentro.

"A los cuarenta y dos años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso; es muy duro. Es doloroso dejar niños y casas", reconoció, en alusión directa a la fastuosa propiedad de un millón de dólares que compró en Pilar para "darse una nueva oportunidad y empezar de cero" con Suárez, algo que no sucedió por la infidelidad de la actriz con Nicolás Furtado.

Pero Vicuña sorprendió y dio un paso más al hablar de su ruptura con la "China". "Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. "Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabés, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada". Consultado sobre si existía la posibilidad de una eventual reconciliación con la madre de sus hijos menores, el chileno dejó la puerta abierta: "Uno no sabe. Tampoco lo reflexionaría por acá".

También llamó la atención los elogios que el actor les dedicó a Carolina "Pampita" Ardohain y su nuevo marido, Roberto García Moritán: "Construyeron una familia preciosa, que en parte es mi familia. Tenemos un muy buen diálogo, convivencia, y ellos tienen lo que yo más quiero: mis hijos, que son mi tesoro. Me da mucha tranquilidad saber que alguien así (por Roberto) vive con mis hijos. La vida nos sorprende y las cosas se transforman. Somos una familia ensamblada, con diferentes roles; pero nos queremos y acompañamos".

Lo llamativo del caso fue que si bien el chileno describió a Suárez como una "mujer increíble", fue mucho más generoso con las palabras que le dedicó a "Pampita": "Carolina es la madre de mis hijos, una mujer que no la tengo para qué definir ni detallar sus atributos, pero de Roberto te puedo decir que es un tipazo".