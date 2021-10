¡Traición! La reacción de Sabrina Rojas al enterarse del noviazgo de Flor Vigna y Luciano Castro

¡Bomba! A casi cinco meses de confirmar su separación de la madre de sus dos hijos menores, Luciano Castro estaría viviendo un apasionado romance con Flor Vigna. El actor y la ex campeona del Bailando ya se muestran a los besos en un gimnasio porteño, con claras intenciones de blanquear la relación.

Quien se enteró por terceros fue nada más y nada menos que Sabrina Rojas, que también encontró de nuevo el amor en los brazos del Tucu López y confirmó el noviazgo hace pocos días atrás.

"Sabrina no sabía absolutamente nada. 'No tenía ni idea', me dijo, y sumó: 'Obviamente no voy a opinar'", aseguró la periodista Pía Shaw, en el ciclo Los ángeles de la mañana, al tiempo que sumó: "Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar porque 'ya es cosa de Lu'".

La modelo había confirmado tiempo atrás que con Castro habían acordado hablar entre ellos sobre sus posibles futuras parejas antes que hacerlo en los medios, algo que Sabrina cumplió al pie de la letra al conocer al "Tucu".

De hecho, el propio Castro reconoció semanas atrás: "No me sorprendió porque yo lo sabía mucho antes que todos. Me lo tomé re bien. Para nosotros esto paso hace un montón. Ahora trascendió. Pero re bien. Cuando Sabri habla con Ángel de Brito (quien confirmó la noticia) y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes (que había sucedido)".