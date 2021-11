Traición total: el mensaje que la "China" le reenvió a Icardi para exponer a Paula Chaves y a Zaira

La traición, después de la traición. Si bien Paula Chaves se mantuvo lo más alejada posible del escándalo que se desató después de que Wanda Nara anunciara su separación de Mauro Icardi y sindicara como la "tercera en discordia" a Eugenia la "China" Suárez, la modelo había decidido ponerle punto final a su relación de amistad con la ex Casi Ángeles después de enterarse a través de la empresaria una nueva actitud de su ahora "ex amiga" que la terminó de sacar.

Tal y como informó desde un principio la panelista de Los ángeles de la mañana Yanina Latorre (quien desde el inicio del escándalo mediático mantiene un diálogo fluido con Nara y se convirtió en una suerte de vocera oficial de la modelo y empresaria), fue Zaira Nara quien antes de que Wanda hiciera público el affaire le reenvió a Chaves todos los chats que la "China" e Icardi se enviaron desde el mes de mayo.

"Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", aseguró Latorre, al tiempo que resaltó que Paula también es íntima amiga de Zaira, por lo cual dio a entender que quien difundió los mensajes entre Suárez e Icardi de Telegram fue la menor de las Nara.

Pero eso no es todo. En las últimas horas, Latorre reveló una nueva traición de la "China" hacia sus amigas. "Paula le mandó además un mensaje diciéndole que cómo se metía ahí, si era conocida, si habían cinco chicos de por medio. ¿Qué hizo la "China"? Le reenvió el mensaje a Icardi, para que supiera que ya estaban 'tanteando la situación' a través de Zaira", disparó la panelista televisiva.

Si bien Chaves mostró su apoyo público a Zaira con un posteo en pleno estallido mediático en el que posaron en la plaza junto a sus hijos, lo cierto es que la modelo se pronunció de forma muy escueta en las últimas horas en su paso por el ciclo de Vero Lozano.

"¿Viste lo que pasó, nena? Es terrible lo que pasó", indagó la conductora, mientras la modelo se tapaba la cara con su pelo. "Yo ya te lo iba a decir cuando me comentaste lo de Gino, porque viste que Gino llevaba la boina", siguió Lozano, en alusión al look de Icardi.

Chaves, mientras tanto, reconoció: "Es como que yo sola me metí en el tema al nombrarla a Zaira". "Igual, yo te ayudo. Impensado todo esto realmente", remó la conductora. "Sí, horrible. Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto. Pero no, no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", cerró Chaves. Cortito y al pie.