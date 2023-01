Traiciones, enojos y la guerra sin cuartel con Diego: Claudia Villafañe se separó de "Tontín"

Tras 20 años juntos, terminó la pareja que formaban Claudia Villafañe y el productor Jorge Taiana, a quien Diego Armando Maradona bautizó hace 10 años como "tontín" luego de enterarse de manera casi traumática de su existencia. La novedad la dio Dady Brieva durante un móvil que le brindó a LAM en la noche del jueves, desde el teatro donde prepara su temporada. "¿Y Taiana cómo está?", le preguntó el conducto Ángel de Brito. "¿Taiana? Está sola la vaca con la cola. Está separado", confesó el humorista. Luego pasó a hablar en señas y los panelistas tuvieron que interpretarlo. "Está separado", decía con sus labios y sus dedos, y luego negó cuando le preguntaron "¿hace mucho?".

La noticia tomó por sorpresa a muchas personas de su entorno, ya que la pareja había estado en la renovación de los votos matrimoniales que hizo Brieva con Mariela "la Chipi" Anchipi a principios de diciembre. "¿Sabés lo que más me impresiona de esa relación? Que Dalma y Giannina no lo conozcan. Hace 25 mil años que están", aprovechó De Brito para remarcarle a Dady. "Yo también dudo que no las conozca", contestó él, y procedió a llamarlo a los gritos a Taiana.

"Che, escuchame. ¿Dalma y Gianinna te conocen o no?", le preguntó Dady al productor cuando éste ingresó al lugar desde donde estaba dando el móvil. "¿Estás en vivo? Nunca las vi", confesó Taiana. Esta confirmación directa de que se terminó la relación, también significa un cierre para la paz eterna de Diego, quien siempre celó a la Claudia y nunca se refirió bien al hombre a quien se la juró luego de que saliera en una portada de Paparazzi junto a su nieto Benjamín Agüero.

"Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy está en pareja y me parece muy bien, pero yo vivo sin devolución. Conozco perfectamente a la pareja, vi la foto en Facebook. Lo que me jodió, que fue un puñal en el alma, es que lo vi jugar con Benjamín, y eso no se lo voy a perdonar jamás a ese chabón", confesó Diego en 2013. "Que haga lo que quiera con Claudia, pero que no me toque a Benjamín porque la tiene jurada", pidió angustiado.

Maradona y Villafañe estaban separados, de hecho, desde 1998, pero recién se divorciaron a pedido de ella cuando éste estaba rehabilitándose en Cuba en 2003. Un año antes lo había conocido a Jorge, pero Diego se enteraría con esa fatídica portada que le partiría el alma en dos y lo llevaría a quitarle su poder a su ex pareja y a las hijas que tenía con ella, alegando que le habían quitado dinero.

"Me faltan 20 millones de dólares aproximadamente. De la investigación ya salieron Dalma y Gianinna. Ellas ya no están bajo sospecha, pero Claudia sigue. Y también está Jorge Taiana, lo tengo en la mira a ese ´Tontín´. Es el novio que Claudia siempre me ocultó", fue la frase en la que bautizó al novio de su ex con ese agresivo apodo.

Luego vino un año de pericias y auditorias, con cinco contadores de países distintos, especialistas en informática y oficinas externas, que demostraron un faltante de seis millones de dólares, y un montón de capital que Maradona tenía, pero desconocía.

Más tarde, para 2015, Maradona le haría una dedicatoria en un video en el cual se lo veía corriendo en una cita desde Dubai, con una campera deportiva de Italia. "Para los maradonianos, para los que no le creen a todas las boludeces que dicen, ¡y menos de Tontín!", decía el 10.

En una entrevista que brindó a Intrusos y Jorge Rial el mismo año, Maradona volvió a apuntar contra él. "Yo tuve que mantener a Tontín que no laburó ni de tira cables. Yo le tuve que comprar camionetas, hasta la hoja de afeitar. Estoy hablando de ese Tontín", criticó el 10.

Claudia y Taiana se habían conocido en 2003 cuando ella producía la obra Pijamas en la cual el actor hacía un pequeño papel, y desde entonces fueron pareja durante muchos años en secreto, y luego ya públicamente. La negativa del productor de afirmar que conoce a las hijas de su ex, es un resabio de lo difícil que fue para Maradona su existencia y el respeto que se le tiene, todavía, al eterno 10.

Tal es así que en una entrevista radial en agosto del año pasado, Karim González le preguntó a Taiana por qué no tenía fotos junto a Claudia en sus redes sociales y éste contestó que "son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente". "Muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí. Cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal", reconoció en aquel entonces.

"Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y nunca me interesó, porque me parece que lo personal no va de lo mano con lo profesional", declaró. "Yo cuido mucho mis relaciones, porque siempre tuve en claro una cosa, cuando a uno lo atacan uno sabe como defenderse pero fuera de uno hay todo un entorno y una familia que sufre mucho", agregó.

"No me gusta hacer públicas ciertas cosas, más allá de lo que ha pasado. Cuando a un hombre le dice cosas hay que ser valiente para no responder", expresó Taiana en aquella. Toda una explicación de por qué su amigo Dady Brieva tuvo que contar su separación.