¡Tranca, Luciano Castro! Flor Vigna dijo que era "muy virga" y reveló qué le enseñó en la cama

Flor Vigna es una las celebridades más populares de nuestro país. Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, la autora de la canción "Una en un millón" decidió hacer público el bienestar sexual que tiene con su reciente pareja Lucianos Castro y, de hecho, sorprendió a más de uno con sus confesiones.

"Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Y admito que fue una responsabilidad mía. Lucho (Luciano Castro) me enseñó otra conexión”, reveló. La rubia de 27 años sin tabúes aseguró que antes de conocer a Castro era inexperta a la hora del sexo: “Era muy virga, apenas sabía hacer un misionero".

Asimismo habló de cómo es el reencuentro con una misma, cuando hace tiempo está separada: “Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar". Y aclaró: "Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.

Además, señaló detalles de su vida privada con el ex de Sabrina Rojas y resaltó las simples palabras que su tortolito usa con ella: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

En el amor no importa edad, religión, ni profesión, porque a la hora de reencontrarse con uno mismo lo importante es siempre intentar encontrar la felicidad; y cuando se logra, que además sea compartida. "Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada...". La cantante detalló la situación que la enamoró por completo: "Un día me miró desnuda y me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas".

Flor Vigna y Nico Occhiato: ¿Vuelven como pareja a la TV?

Según trascendió en medios locales, Vigna y su ex novio firmarían contrato con Telefe para estar al frente de El Último Pasajero, programa en el que diferentes grupos de jóvenes próximos a egresar se enfrentan para ganar el viaje a Bariloche.

Castro que estuvo invitado a LAM, fue interrogado por las angelitas con respecto a si le molestaría que Flor trabaje con Occhiato. Su respuesta fue contundente: “En lo personal yo estoy re contento, es un proyecto enorme el que van a hacer. Flor tenía muchas ganas de hacer algo paralelo a la música, le salió esto y yo no tengo más que celebrar y acompañar” .Y cerró: “Después, cualquier cosa que me pueda llegar a generar o que me pase a mí que esté ella con Nicolás tiene que ver con lógicas de la vida, está todo muy en orden y muy tranquilo”.