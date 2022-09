¡Tranqui, Tami!: la elevada suma que pidió la ex de L-Gante para hablar en TV de su separación

Desde que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner popularizó la versión cumbia 420 del abecedario que hizo el artista L-Gante, el crecimiento público del cantante fue tal, que hoy es uno de los referentes de la música moderna. Para cuando eso sucedió, no hacía mucho tiempo que junto a su pareja de aquel entonces, Tamara Báez, fritaban milanesas en la madrugada para subsistir con la venta de sándwiches a domicilio, en tiempos donde su actual éxito era sólo un sueño.

Al mismo tiempo, el año pasado ambos tuvieron a Jamaica, por lo que su única hija también fue testigo del crecimiento en la popularidad de su padre. Aún así, hoy ya es un hecho la noticia que venía dando vueltas los últimos meses: L-Gante y Tamara están separados, y parece que es para siempre.

Aunque las razones se hicieron públicas luego de que se filtrara un video donde se lo vio al artista salir de un hotel alojamiento junto a la bailarina Luli Romero, el hermetismo de Báez sólo se fue rompiendo cuando ella lo decidió, y únicamente a partir de sus redes sociales, a través de las cuales se fueron conociendo las decisiones que fue tomando para definir su separación, como cuando se juntó con su abogado Juan Pablo Merlo.

Ni lerda ni perezosa, la ex del cantante sabe que su silencio atrae mucha curiosidad y que, el día que hable en público, generará un revuelo mediático muy intenso. Quizás es por esto que cuando ayer se contactaron con ella desde el programa LAM, la mamá de Jamaica pidió no "menos de US$ 5.000" para dar una nota.

Al conductor Ángel de Brito esto lo descolocó tanto que decidió exponer la conversación que mantuvo su producción con la persona que representa a Báez. Pero la polémica no se queda ahí, ya que el periodista de espectáculos Lío Pecoraro compartió el tuit de su colega y agregó: "A nosotros nos pidió US$ 8.000 para la entrevista".

La bronca con Wanda

La ex de L-Gante viene interrumpiendo vivos de Instagram para contar su punto de vista. Al menos eso es lo que hizo cuando se metió en el live de Kennys Palacios, el amigo íntimo de Wanda.

"Qué buena onda Wanda que tenés. Esas señas que hiciste, ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Caradura. Ni respeto”, le escribió Báez a Palacios. Y luego de que él quisiera apaciguar las aguas, le remató: "Dejá de aclarar, Kennys, que oscurecés. Ja, ja, ja. Andá a dormir. Sí, sí. Besooo".

Sólo un día después, hizo lo mismo en un live del cantante. La panelista de LAM Estefi Berardi lo expuso en una captura donde se ve el reproche de Tamara: "Vos contala como quieras y no jodas cuando esté con otro. Eso sólo".

El planteo de Báez está vinculado a una escena que L-Gante le hizo a ella por privado, la cual la rubia filtró para dejar en claro que quien está actuando de forma tóxica es el trapero.

Luego en una historia de su Instagram, Báez explicó su actitud y el porqué de su ataque, cuando le preguntaron hacía cuánto estaba separada del padre de su hija: "Supuestamente hace dos meses. Lo digo porque si estamos separados hace una semana, pasó esto cuando me quiero ver con un chico…".

Calentando motores

Tamara ya tiene muy clara su separación, e inclusive lo da a entender cada vez que puede en sus redes sociales. Ayer contestó preguntas de sus seguidores y dejó muchos mensajes filosos. Por ejemplo, ante el cuestionamiento de quién había tomado la decisión de separarse, escribió: "Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo, aguantando muchas cosas, muchas noches sola, para estar los tres juntos y para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme".

La explicación fue interpretada con mucho dolor por parte de quienes la siguen, y estimuló que le dediquen mensajes de aliento y apoyo. Por ejemplo, uno de ellos le dijo que se arranque a un jugador, lo que generó que Báez lanzara una bomba: "Ya me hablaron muchos futbolistas".

Aunque el mensaje ese puede ser interpretado como que Tamara volvió con todo a la soltería, a la rubia todavía le pesa la separación con el padre de su hija. Al menos eso es lo que explicó en otra historia: "Chicas, yo soy normal. Soy una más y muchas pasaron por esto. Me duele como a cualquier mujer. Una planea tener hijos y cree que va a formar una linda familia, pero la vida y los hijos te hacen fuerte. No voy a negar que sí estuve muy mal durante mucho tiempo, y por eso terminé en una clínica".

Un nuevo amanecer asoma en la vida de la expareja de L-Gante, que más allá de que le ponga precio a sus declaraciones, ya se encuentra libre, soltera y dispuesta a dejar su pasado atrás.