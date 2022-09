Tranquila Cande, no estás sola: los famosos que le pusieron los nombres más raros a sus hijos

A mediados de junio de este año, Cande Ruggeri.....o mejor dicho, su papá, Oscar, daba a conocer con bombos y platillos que estaba en la dulce espera. “Voy a ser abuelo”, lanzaba el ex jugador de la Selección Argentina al aire en el ciclo que integra en ESPN con la conducción del Pollo Vignolo. “De Candela”, explicó en aquel momento el orgulloso abuelo, quien no pudo con la ansiedad y anunció la feliz noticia sin el permiso de su hija.

Mientras su papá develaba sin permiso la feliz noticia, Cande estaba haciendo un brunch en un restaurante con su novio, Nicolás Maccari, con quien sale desde mediados del 2018. Lo cierto es que ya pasaron casi cuatro meses de aquel divertido momento y en las pultimas horas, Cande decidió compartir cómo se llamará su beba en camino: “Vita Maccari Ruggeri".

Según contó, tuvo algunos inconvenientes en las redes sociales, especialmente con Instagram, que la obligaron a demorar la noticia que todos esperaban: el nombre de su hija. "Exactamente estuve diez días sin contarle nada. Tuve muchos eventos, notas y cosas lindas que quiero compartirles. Vayamos de una al nombre de la pollita. Sé que se lo preguntan todos los días, que quieren saber el nombre que decidimos hace bastante ya", explicó.

Y sumó: "VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con mucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”. Pero Cande no es la única celebridad argentina que le puso un atípico nombre a su hija. Desde Indra a Merlín Atahualpa, son muchas las famosas que se salieron del molde y BigBang enumera algunos de los casos más resonantes.

Leonora Balcarce

La actriz y el productor artístico Cruz Pereyra Lucena tuvieron un hijo en abril de 2015. Unidos a la nueva moda, los famosos registraron al pequeño con un nombre muy particular: Vinicius. El significado de este nombre es “el que está naciendo” y es de origen latín. De esta manera, el niño se sumó al listado de hijos de famosos víctima del gusto “raro” de sus padres.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

La actriz y Ricardo Mollo utilizaron el ingenio y le pusieron Merlín Atahualpa a su hijo. Según contó Natalia, el nene, que nació en el 2012, había confesado que no quiere utilizar su nombre completo: “No quiere llamarse Merlín, por eso ahora es Atahualpa”. “Las hijas mayores de Ricardo se llaman María Azul y Martina Adabel. No sé. Los dos nombres los eligió él, y tuvo que ver con su hermano y una banda de rock de hace muchos años que se llamaba MA. Yo le puse Oreiro, también. Así que sería MAMO. A él le gustaba primero Merlín y ama a Atahualpa Yupanqui. Le quedaron los dos. Yo sentía que era más Atahualpa”, había explicado la propia Natalia durante el “El show de Estelita”.

Juana Repetto

Cuatro años atrás, Juana Repetto decidió ser madre soltera y así llegó al mundo Toribio, a quien su mamá llama con afecto "Toro". Hoy en pareja con Sebastián Graviotto, la actriz logró armar una familia ensamblada, ya que él es padre de una nena. "Le tiene mucha paciencia a Toro, a sus berrinches, lo quiere y sabe que soy muy unida a mi hijo. No sé cómo hubiera entrado en mi vida un hombre que no tuviera la experiencia de la paternidad", supo contar.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

La modelo y Fabián Cubero optaron por elegir nombres atípicos para sus tres hijas. Con el objetivo de que “sean especiales”, la rubia eligió que sus herederas se llamen Indiana, Allegra y Sienna. “Indiana era la hermana de una chica que era modelo, Carola Del Bianco. Cuando yo tenía 15 años, un día me presentó a la hermana y me dijo ‘Mi hermana, Indiana’ y yo dije ‘Qué buen nombre. El día que tenga una hija mujer, le voy a poner Indiana’ y así fue”, reveló.

Con respecto a Allegra, señaló: “Allegra estaba ahí rondando entre algunos nombres como Azul y Coral. De golpe, viendo temas de moda, escucho que Allegra se llama la sobrina de Gianni Versace, la hija de la hermana que es quien hoy preside el imperio Versace. En realidad hablaban de algo feíto porque la chica tenía trastornos alimenticios pero dije ‘Qué buen nombre’. Allegra quiere decir ‘alegría’. Le pregunté a Indiana, que tenía 2 años nada más, cómo quería que se llamase su hermana: ‘¿Coral o Allegra?‘. Me dijo ‘Allegra’. Listo”, había sumado la modelo tiempo atrás. Y finalmente sobre Sienna, aclaró: "Me empezó a gustar mucho el estilo y la forma de vestir de una actriz muy reconocida que se llama Sienna Miller".

Agustina Cherri y Gastón Pauls

Agustina Cherri y Gastón Pauls, hoy separados pero manteniendo una cordial relación, eligieron dos nombres fuera de lo común para sus hijos: Muna y Nilo. Hoy la niña, poco a poco, se está creando su propio lugar en el mundo del espectáculo: desde su cuenta de Instagram sorprende con su talento musical.

Flavio Mendoza

El productor contó tiempo atrás que el nombre que lleva su primogénito, Dionisio, surge "porque yo era de familia de circo y mi papá tenía un caballerizo que tenía una afinidad muy grande con nosotros y conmigo especialmente". "Siempre me preguntaba: '¿Qué querés ser cuando seas grande?' Yo le decía trapecista, domador, bombero y él siempre me decía lo mismo: 'Vos podés ser lo que quieras. Los únicos sueños que no se cumplen son los que no se sueñan'", agregó emocionado.

Finalmente explicó que este trabajador del circo se llamaba también Dionisio: "Cuando entendí lo que significaba esa frase a mi me cambió mucho. Yo también se la voy a decir a mi hijo. Él va a saber que su nombre viene de un hombre que marcó mucho a su papá".

Evaluna y Camilo

Índigo es una palabra que tiene diversos significados. Según la Real Academia Española (RAE) es aquel que es proviene de la India. También se trata de un color entre el azul y violenta, donde predomina el primer color. Otro significado es el de “un estado elevado de la evolución del ser humano” y este está relacionado a una doctrina denominada “Nueva Era”.

Sin embargo, Evaluna y Camilo mencionaron que escogieron el nombre porque no querían saber cuál era el género hasta que este o esta nazca e Índigo les parecía un nombre neutral. "Índigo, ya que quedaba bien para niño o para niña [...] No queremos saber qué es hasta que nazca” había dicho la hija de Ricardo Montaner en una entrevista. “La sonoridad es uff”, agregó el intérprete de “Tutu”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

El hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña nació en la clínica Los Arcos de Palermo a mediados del 2020. De inmediato, la actriz lo publicó en Twitter y una seguidora del actor chileno explicó en la red social el significado de Amancio: "Es un nombre propio masculino de origen latino en su variante en español. Su significado es ´amante, amoroso, amado´. Hermoso nombre bendiciones para el nuevo integrante de la familia".