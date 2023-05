¡Trap y pop vs. la vieja escuela del rock! Maxi Trusso fulminó a Lali: "Es el máximo exponente de la grasada"

Una catarata de odio y maldad volvió a hacerse presente en la boca de Maxi Trusso a la hora de dirigirse hacia Lali Espósito, porque, lamentablemente para él, es la segunda vez consecutiva que, en vez de hablar de su nueva canción en la cual llamó a Alfa de Gran Hermano para que participe del video, decidió criticar a la cantante argentina.

Días atrás, en medio de una entrevista, el cantante de la canción Nothing At All, habló de la música de ahora, lo nuevo, y advirtió que no escucha a ninguno porque le parecen horribles. Y, para hacer énfasis, apuntó principalmente contra Lali.

“Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada...”, asentó.

“No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. Escuchó a Lali, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, afirmó.

Si bien su comentario y su manera de juzgar a la creadora de “Disciplina” por ver cuánta música escuchó en su vida, no sólo le trajo malos comentarios hacia él sino que recopiló una serie de días en tendencia en Twitter donde sólo se hablaba de su poca fama en el mundo de la música y cómo necesita “colgarse” del éxito de Lali para que su nombre vuelva a sonar, aunque sea de mala manera, en las redes sociales y en los portales.

No obstante, parece que todo eso no fue suficiente, sino que en las últimas horas, lejos de pedir disculpas por sus dichos desafortunados, en diálogo con Intrusos, volvió a la carga y le tiró nuevamente a la ex pareja de Mariano Martínez por no ser “rocker”. Pero, lo que no sabe es que en más de una ocasión, ella declaró que es una “artista del pop”.

“Quiero ser una popstar argentina. Y lo soy. Lo soy en cuanto a mi búsqueda. Mi búsqueda es pop. Yo admiro profundamente a las grandes artistas americanas y no americanas que recorren el mundo y son referentes del pop. Yo me centro en mi propia cultura, nosotros somos un país absolutamente rockero con un montón de influencia musical, con una cultura enorme, y abrazo, dentro de mis posibilidades, abrazo eso que somos y creo que hay que sacarlo para afuera. Creo que no somos solo lo que estamos en un chart, somos mucho más que eso y lo intento poner en práctica haciendo estas canciones”, comentó Lali mediante una entrevista.

A fin de cuentas, Trusso volvió a apuntar contra ella y manifestó: “La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente”.

“Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro que, perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz, Tini me parece divina, muy copada, influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Perdón, pero si lo ve Cerati diría lo mismo”, planteó el cantante en la entrevista.

“Son artistas del mundo moderno, son influenceres, no son rockers. El rock and roll no está ahí, el rock and roll es otra cosa. Es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia. Como va a estar la música si vos no sufriste. No está la música”, lanzó con todo Maxi.

No sólo que repartió contra la actriz, sino que también se cargó con la banda músical Miranda por haber hecho una reversión de una canción con ella, en su nueva discografía llamada “Hotel Miranda”.

“El chico de Miranda me parece un divino, la verdad que sí, pero no entiendo como hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es el rock. No es culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas”, expresó.

“Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali. Vení, hacete del barrio. Tomemos unos whiskies y hagamos rock and roll. Que tome whisky conmigo y vamos con el rock and roll en serio”, propuso descaradamente.

Ya, desbocado totalmente, concluyó: “Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”.