Tras 12 años en pareja, Luis Bremer se casó con su novio: "Solo él sabe cómo iluminarme el alma"

Aunque Luis Bremer es conocido desde hace años por su labor como panelista, muy poco se sabía hasta hace unos días de su vida privada, y sobre todo, de su situación sentimental. Sin embargo, finalmente el periodista se animó a contarle al mundo entero que, tras doce años de pareja, se casó con su novio Juan.

La celebración se llevó a cabo este fin de semana en secreto, debido a que Bremer no quiso contar en los medios que había tomado la decisión de formalizar con su pareja. A pesar de que la fiesta transcurrió lejos de los flashes de las cámaras, muchos amigos y seres queridos estuvieron invitados.

Una de las periodistas muy cercana a la pareja es Carmela Barbaro, quien este miércoles contó en el programa Pamela a la tarde que asistió al evento como madrina de la boda.

"Hermoso, hemos llorado a mares. Voy a contar cómo se define un amor de muchos años. Uno de los integrantes de esta pareja dijo al final de la fiesta, en un estado en el que estábamos todos parejitos, ‘la verdad yo no me quería casar, me convencieron. Y hoy, en esta fiesta, con este evento, esta gente y toda esta emoción, me casaría de nuevo’. Para mí fue maravilloso", dijo emocionada.

Además, Barbaro contó que Bremer conoció a su novio, porque un amigo de la pareja pensó que al periodista le podía gustar, y así fue. "Se gustaron desde el primer momento. No saben qué pareja son. No tengo palabras para describirlos. Son geniales", sumó.

Más allá de que el panelista no quiso hablar en público sobre el casamiento, sí se animó a compartir en sus historias de Instagram una foto de la fiesta en la que se lo ve de espaldas junto a su marido. "Solo una persona sabe cómo iluminarme el alma", escribió.

A pesar de este posteo, Bremer no dio detalles de dónde fue el evento ni cómo la pasaron, pero aún así se animó a explicar en el programa de Pamela David que está muy feliz de haberse casado.