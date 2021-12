Tras denunciar que no puede ver a sus hijos, Sebastián Domenech publicó una amenaza de su ex mujer

Hace unos días, el periodista de El Trece y TN, Sebastián Domenech contó en Twitter que hace seis años no puede ver a sus hijos Carolina y Máximo, que tuvo con su ex mujer. Según su relato, por una falsa denuncia en la justicia que hizo la madre de los chicos, le impiden tener contacto con ellos.

En su cuenta, Domenech escribió: "OTRA NAVIDAD SIN ELLOS. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia y la Justicia finalmente confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar, que allá por 2015 era una 'medida provisoria', insólitamente sigue vigente y me impide ver a mis hijos".

Y continuó: "La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá".

Entonces, el periodista también habló de todo lo que ser perdió: "La infancia de ellos ya me la robaron, tenían 5 años cuando comenzó esta pesadilla. Ahora sólo pido que puedan compensarnos a ellos, a mí y al resto de la familia que también necesita verlos, como sus abuelos, sus tíos y hasta Sol, su hermana menor, que seguro ni saben de su existencia".

Tras su posteo, el periodista fue entrevistado en Telenoche, donde emocionado, contó su caso: "Yo me separé y fui denunciado por ser violento contra ellos... por supuesto que eso es mentira, pero eso no importa porque puede haber casos reales que no llegan nunca a seis años con una medida provisoria para resguardar a los menores. Los encuentro de revinculación siempre fueron suspendidos porque la madre no iba, y empezó a trabar todo. La jueza Ana Paula Garona Dupuis es la que tiene la causa y tiene sobre la mesa, por ejemplo, que es lo que me llevó a hablar ahora, que los nenes no fueron al colegio en todo el año".

Y agregó: "La últimas vez que los vi fue en situaciones límites que eran intentos de revinculación. Antes de la pandemia...Esto es parte de mi desahogo... en esa oportunidad, mis papás les llevaron regalos y los chicos revolearon los juguetes. Los psicólogos entendieron que era una violencia contenida, que estaban 'adiestrados' por la otra parte y era imposible trabajar así. Lo que pasa es que no puede decir 'que vayan con Domenech'".

Además, Domenech contó además que un día que su ex mujer intentó asesinarlo en su casa con dos armas blancas, hecho que según relató el periodista, está acreditado en la causa. "Tuve que ir a la psicóloga porque sentía mucha culpa al no decirle que tenía dos hermanos", reconoció el cronista, quien está en pareja desde hace años con la también periodista de Natalia Marquiegui, con quien se convirtió en papá de Sol, de 4 años.

Pero el drama de Domenech continúa. Esta vez, el cronista publicó un audio en sus redes sociales con una supuesta amenaza de su ex. “A los del canal no les va a caer nada bien que tengas dos antecedentes, dos causas”, dice la voz de una mujer en el audio que publicó Domenech en su cuenta de Instagram, y él le pregunta: “Antecedentes de qué?”.

Entonces la mujer responde: “Bueno, ya veremos... no sé. Algo voy a armar, Seba. Y si no te juro que me voy a ir a cada nota y voy a hacer un escrache atrás. Si vos hablás, yo salgo con un cartel atrás. No me importa, Seba. Tengo la libertad de hacerlo y lo voy a hacer”.

Además de la publicación del audio, Domenech adjuntó en un texto: “Así de fácil es mentirle a la Justicia de Familia y denunciar cualquier cosa. En mi caso, lo anunció y lo hizo. La frase es contundente: ‘Algo voy a armar’, una causa. Luego de esta escucha, vino la denuncia que derivó en la cautelar que hasta hoy sigue vigente. Creo que nadie puede negar esto. Queda expuesta con claridad”.

Y siguió: “No quería ni que saliera al aire en el noticiero. Pero yo siempre aguanté y me aferre al laburo que tanto amo. Y este material no es el único. No le pidamos respuestas humanas a la fría Justicia, pero menos lo hagamos con ciertos letrados que por encima de todo valoran sus honorarios y son capaces de representar al mismísimo demonio aunque haya niños en el medio”.

Y finalizó: “Espero un inicio de año con todo y que la feria judicial haga que los responsables, ya descansados, tomen medidas serias. Mientras, yo ya estaré de nuevo en el trabajo y en mi vida diaria normal tras este receso que me dio mucha energía para continuar con más pruebas. Feliz año”.