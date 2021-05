Tras dos meses, Víctor Hugo Morales fue dado de alta: "No puedo levantar ni un pie"

Lo peor ya quedó atrás. Luego de permanecer internado durante dos meses a causa del coronavirus, Víctor Hugo Morales recibió el alta. Vale recordar que además de pasar varias semanas en terapia intensiva, luego tuvo que someterse a una rehabilitación en un centro especializado para recuperarse del desgaste que el virus causó en su organismo.

Víctor Hugo fue dado de alta tras contagiarse de coronavirus.

Sin embargo, desde allí volvió al aire para conducir su programa. "El Covid me quitó la capacidad para respirar, para caminar, no puedo levantar un pie, lo único que no me afectó fue la voz", dijo en diálogo con C5N.

"Yo llegué devastado y voy a ir saliendo poco a poco. Tengo que tomar una enorme cantidad de remedios", agregó confirmando que regresará, al fin, a su casa.

Además, agradeció a "la gente de la Clínica Los Arcos y a los especialistas de la clínica Alcla", lugar donde transitó su período de recuperación.

"Estoy mucho mejor gracias a Dios, a los kinesiólogos, a los enfermeros. El personal médico son héroes. Todos los días hablamos de la cantidad de muertos, pero el personal de salud han salvado a miles de personas", remarcó.

Y completó: "Esta enfermedad me puso 15 años encima. Lo único que respetó el COVID-19 fue mi voz, después me ha provocado todo tipo de prejuicios. Me gustaría transmitírselo a la gente que ya tuvo coronavirus y a la que no pero no se cuida. Si soy prudente y hago lo que tengo que hacer en mi casa, los ejercicios y tomo la cantidad enorme de remedios que me dieron, voy a ir saliendo poco a poco”.

Víctor Hugo explicó que ahora deberá esperar "unos dos o tres meses" para vacunarse. "Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más", prometió.

Además aclaró que aunque desea volver al canal lo antes posible, antes deberá someterse a una intervención quirúrgica, así que el regreso tardará "más de lo debido".

El periodista uruguayo, de 73 años fue diagnosticado el 20 de marzo pasado e internado en el Hospital Presidente Perón. Luego fue trasladado al Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, donde ingresó a terapia intensiva a causa de la neumonía producto de su cuadro. De allí pasó a la clínica de rehabilitación integral Alcla.

"El cuerpo ha pasado facturas tremendas y debo recuperarlo, y me dicen que en mi casa no será lo mismo. Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia", había dicoho en aquel momento.