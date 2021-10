Tras el blanqueo con Flor Vigna, Luciano Castro renunció a Desnudos: “No quiere trabajar con Sabrina Rojas”

Después de varios meses, dos temporadas de verano, una cancelación por pandemia y un matrimonio, Luciano Castro decidió renunciar a la obra teatral Desnudos. En ella compartía cartel con Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y, por supuesto, su ex esposa Sabrina Rojas.

La decisión de Luciano sorprendió a todos sus compañeros, que esperaban que el actual novio de Flor Vigna estuviera presente en la temporada de verano y luego se diera de baja. Pero, el actor optó por finalizar el contrato por una razón muy peculiar. Aunque seguirá vinculado a la obra como productor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este contexto, hubo alguien muy importante para que tomara esta decisión y se trata, ni más ni menos que de Vigna, su actual pareja. De hecho, él la está acompañando en su nuevo rol que es la música. En una entrevista con Germán Paoloski, al ser consultados sobre el inicio de la relación, Castro dijo: “El primero paso para empezar la relación lo di yo”. Y Flor agregó: “Yo caí rendida a sus pies rápidamente”.

Y Castro agregó al ser consultado sobre el momento más lindo que vivió junto a su actual novia: “Dentro de lo cursi, creo el primero que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. ‘Esto no, esto sí, hasta acá, esto ya lo hice’. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes”.

Por su parte, Rojas también habló sobre la relación de su ex marido y de la bailarina y ahora cantante. “Con Luciano y Flor ya hemos salido a comer junto al Tucu (López, su novio)”, reveló en una entrevista con Marcela Coronel en Mientras tanto, por Mucha Radio.



Y agregó: “Nosotros pensamos en sumar, no en dividir. No quiero entrar en detalles, porque no sé si las otras personas lo quieren contar, pero ha sucedido. Hay que entender que somos familia y lo vamos a ser siempre, y que es eso, no dividir sino sumar. Después hay épocas en las que uno se lleva mejor y otras peor, pero que en la base esté el amor y la consigna de ‘juntos siempre aunque estemos separados´, es la base de todo y desde ahí se puede”.

Y Sabrina finalizó: “Como Luciano es más hosco con la prensa, me preguntan a mí sus novedades y me hago la que no sé. Pero claro que me enteré por él de su relación con Flor Vigna. Me encanta verlo feliz y entusiasmado, ella me cae muy bien, así que bienvenido todo".

Más allá de la buena onda y que los ex y los actuales se llevan todos bien, para Castro hay algunas cuestiones que son determinantes para cuidar su actual relación. Y por eso le avisó a sus compañeros que ya no formaría parte de la obra. Algunos rumores indican que Esteban Lamothe estaría negociando su ingreso al elenco.



Pero, ¿qué motivó la renuncia de Luciano? En Mañanísima, Pampito, el panelista de Carmen Barbieri afirmó: “Hubo una reunión con todo el elenco, ellos no se esperaban que Luciano se bajara, pero él sigue metido en la producción. Castro se lleva bien con Sabrina Rojas pero no quiere trabajar más con ella. Por eso decidió irse de la obra”.



Y agregó que la clave estaría en que Luciano no quiere que Flor se sienta mal por una escena “hot” que tiene con Rojas: "En un momento de la obra, ellos se manosean, se tocan, y él está con Flor Vigna. Por Sabrina y para cuidar a Flor, Luciano decidió irse de la obra".