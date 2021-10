Tras el blanqueo, Flor Vigna le dedicó un tierno mensaje de amor a Luciano Castro: qué le dijo

Flor Vigna y Luciano Castro ya no ocultan su relación e incluso, después de haber blanqueado públicamente, se mandan mensajes de amor por las redes sociales. Esto sucedió el fin de semana cuando ella publicó en sus stories de Instagram una frase que fue leída por sus seguidores como un mensaje directo hacía el ex de Sabrina Rojas.

La bailarina subió un video a sus historias de una canción interpretada por Justin Bieber de forma acústica. La letra es de "Peaches" y publicó la parte que dice: "Y te miro a ti, me cambias la respiración". Pero luego sigue el momento acaramelado. “Es por la textura de tu piel, que quiero poner mi brazo a tu alrededor, cariño. Y te lo diré, sé que no habrá nada como tus caricias", termina.

El viernes, en un móvil con Intrusos, Castro incluso contó cómo fue que reaccionó su ex mujer antge la noticia. “No me dijo nada. Me encanta, me dijo. Yo estoy re contento también con el romance de ella. Lo único que queremos es estar bien todos”, contó el actor.

“Hasta no estar seguro nosotros de que nos pasaba algo, no tenía sentido decirlo ni que nadie supiera. Pero desde el momento en que venís acá, a este lugar, al gimnasio donde entrenamos juntos, que está un poquito expuesto y decidís besarte, ya decidiste algo me parece. Y besarnos también nos gusta y nos pone contentos”, agregó.

Pero si no ya no estábamos completos con las revelaciones y las personas que salieron opinar sobre esta relación, también se supo cómo fue la reacción de la mamá de Flor Vigna, Viviana Pereyra, cuando conoció por primera vez a Luciano Castro.

“Flor ya estaba feliz cuando me contó que iban a trabajar juntos en una serie", dijo Pereyra en declaraciones a Intrusos. "Ya lo conozco a Luciano y los veo a los dos como les brillan los ojos cuando se miran", remarcó. “Cuando lo conocí, él la abrazó adelante mío y luego nos abrazamos los tres. Deseo que sigan así de felices y que se sigan haciendo bien”, agregó dándole de esta forma el visto bueno al romance.

Estas declaraciones sucedieron después de varios rumores sobre la relación. Es que ante las pruebas que ya tenían diferentes periodistas, fotos y videos de ambos juntos, los dos decidieron que lo mejor era salir a blanquear su noviazgo. Por ese motivo dieron su primera nota juntos.