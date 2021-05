Tras el escándalo, Horacio Cabak quedó afuera de A24 y Rocío Oliva fue desvinculada de C5N

Fueron días de sorpresa, enojo y decepción. Tras el estallido del caso de Horacio Cabak, Rocío Oliva quedó en medio del fuego mediático después de ser vinculada sentimentalmente con su ex compañero de Polémica en el Bar. Indignada, y mientras los rumores se multiplicaban en varios programas de televisión, la ex de Diego Maradona no dudó en llamar al programa de Mariano Iúdica para enfrentar a Cabak.

“No estoy tan bien porque la verdad que para mi esto es muy feo y muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que es algo que se está tirando cosas malas para todo el mundo. Ustedes son mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos y me conocen, y siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todavía”, comenzó el diálogo con Iúdica.

Y Oliva continuó en aquella charla: “Necesito y que lo aclare Horacio porque no me conforma lo que dicen, están tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío... Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres porque sino todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón”.

Pero no se quedó callada y enfrentó a su ex compañero: “Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, entonces, yo no puedo pelearme con mi novio y estar mal por algo que no existe. Es una locura y una aberración, es muy feo de lo que se me está acusando. Que le diga un nombre a su mujer y ya está porque está ensuciando a mucha gente, me está haciendo mucho daño esto. Yo no sé la mujer de donde lo sacó. Están todos los días tirando nombres distintos. Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer, y decirle: ‘mirá es esta y el resto no tiene nada que ver...’ y ahí se corta todo de raíz. No es justo para mi. Yo voy a hablar con mis abogados porque esto no va a quedar así. Por favor que él hable con su esposa y dejemos de dar nombres y ensuciar mujeres, y que quede claro que yo no tengo nada que ver porque lo nuestro fue solo una relación de compañerismo y nada más”.

"La realidad del país y la situación sanitaria no dejaban mucho tiempo para el fútbol. Además de las PASO, que se vienen ahora... fue algo charlado y es súper entendible", afirmó Oliva al ser consultada sobre desvinculación del canal de noticias. Pero fuentes de la señal aseguran que, en realidad, los escándalos que protagonizó no cayeron bien en las autoridades y le pusieron un punto final a su contrato a sólo tres meses de su nueva etapa laboral. Por su parte, Cabak también sintió el cimbronazo del escándalo. Desde A24 le confirmaron que, finalmente, no será el conductor del programa que condujo Mauro Viale. Los directivos del canal de Palermo tentaron a Fernando Niembro, quien rechazó la oferta.