Tras el hermetismo, Feinmann se mostró feliz por el nacimiento de su hija: "Vino a darnos magia"

El 2 de octubre se convirtió en una fecha muy especial para Eduardo Feinmann: el pasado sábado, al mediodía, nació Esmeralda, su primera hija, fruto de su relación con Lucía Auat, en el Sanatorio Otamendi. Fiel a su estilo reservado, el periodista de Radio Rivadavia y LN+ mantuvo la noticia en un profundo hermetismo. Aún así, el deseo de mantener su vida privada en resguardo, tan solo le duró unos pocos días.

Finalmente el conductor se relajó y luego de recibir un gran número de felicitaciones en las redes sociales por su flamante paternidad, decidió expresar su gran felicidad por esta vía. "Es la máxima felicidad que pude alcanzar en mi vida. No conozco otra cosa que me haya hecho tan feliz como esto. Todo lo demás lo voy a transitar. Estoy ancho de felicidad. No me interesa hablar de mi vida privada, pero la llegada de un hijo es una bendición de la vida", dijo Feinmann.

En su noticiero de LN+, el periodista se mostró emocionado y aseguró: “La llegada de una hija es un hecho mágico. Sabés que no hablo de mi vida privada, yo resguardo a mi familia, mis amores... y ahora están llenos de un amor inconmensurable. La llegada de una hija es un hecho mágico. Y Esmeralda vino a darnos magia. Quiero agradecer a todos los que mandaron mensajes por WhatsApp... mientras andaba”.

Luego de que su compañero, Pablo Rossi, lo presentara como “el hombre del fin de semana”, Feinmann no pudo ocultar su sonrisa y contó los detalles del feliz momento: "Estoy sensacional y mi familia está feliz". El periodista está en pareja con Auat -una abogada oriunda de Santiago del Estero- desde el 2017. Esmeralda nació al mediodía según estaba programado, y tanto ella como la madre se encuentran en perfecto estado.

Tal es el grado de felicidad que generó la llegada de Esmeralda en ambos, Feinmann compartió una tierna foto de su mano sosteniendo a la de la pequeña que pesó 3,185 kilogramos. "Solo voy a mostrar una foto. Esa es la manito de Esmeralda apenas había nacido", aclaró. Sucede que los flamantes padres siempre cultivaron el bajo perfil y viven su amor en el ámbito privado, y este caso no fue la excepción.

Cabe recordar que la noticia sobre el embarazo de Auat se filtró por casualidad, cuando el ex presidente Mauricio Macri lo felicitó luego de una entrevista radial. "Tenemos que dejarle un país mejor a nuestros hijos. A propósito, Eduardo, supe que vas a ser padre así que te envío mis felicitaciones", le dijo. Ese día, Eduardo sólo atinó a agradecerle.

Unas horas después del nacimiento, cuando se supo el nombre de la hija de Feinmann y Auat, Esmeralda fue tendencia en Twitter, en donde fanáticos y seguidores del conductor le enviaban felicitaciones a través de las redes sociales. “Ellos están muy bien, felices y atentos a las necesidades de Esmeralda. La alegría es inmensa. Pocas familias se toman con tanta tranquilidad todo el período de embarazo. Lo disfrutaron y compartieron el día a día. Están muy felices”, dijo.

Al igual que el periodista de 62 años, Auat también elige el bajo perfil. Con 35 años y de profesión abogada, se recibió en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. A partir de 2016, durante la presidencia de Macri ocupó varios cargos en el Estado. Primero fue titular de la unidad de auditoría interna del Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (Orsna), que reporta al Ministerio de Transporte de la Nación.