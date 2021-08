Tras el video acaramelados, Sabrina Rojas confirmó el romance con el Tucu: "La pasamos bien"

Si bien hasta ahora los dos venían hablando casi nada del tema, el Tucu López y Sabrina Rojas fueron grabados mientras estaban muy acaramelados, y ya ninguno de los dos pudo volver a negar que están juntos y que, cuando pueden, dedican unos ratos a salir. "La pasamos bien", confesó la rubia.

Separada formalmente de Luciano Castro tras 12 años de amor, y luego de haber tenido dos hijos juntos, finalmente ambos decidieron terminar su vínculo, y cada uno comenzó a hacer una nueva vida, aunque ambos están seguros de que nunca dejarán de ser una familia unida.

Lo cierto es que los rumores respecto al Tucu aparecieron hace relativamente poco, después de que la actriz fuera a ver la obra de José María Muscari, Sex, y quedara encantada con el morocho. Después de comentarle a Muscari que López le había parecido atractivo, el productor se lo contó a su dirigido. Apenas unas horas después, un mensaje de WhatsApp apareció en el teléfono de Rojas. Era el Tucu que le preguntaba qué le había parecido la obra y, por supuesto, si le gustaría salir.

De ahí en adelante, la pareja salió varias veces, pero este fin de semana una cámara de FarandulaShow los vio a los besos, mientras caminaban juntos por la calle, y él iba con su brazo alrededor de la cintura de Rojas.

Ante este blanqueo informal, finalmente Rojas confesó que cada tanto sale con el bailarín. "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso", reveló en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Cautelosa, luego reflexionó sobre la conexión que logró con el actor de Sex, a quien hace dos meses fue a ver al teatro con sus amigas en su primera salida oficial como soltera: "El tiempo dirá".

"Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar", dijo Rojas sobre lo que espera ahora de esta nueva etapa. Luego, habló de su futuro y de lo que espera de u hombre: "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".

En esa misma línea, ya disfrutando de su romance con el Tucu López, Sabrina Rojas analizó los piropos que recibe de parte de sus pretendientes por redes sociales y concluyó: "Me entretengo mucho a la noche con mis amigas viendo mensajes que jamás hubiera imaginado. Es halagador… Hoy me propongo permitirme todo".

"Tengo 41 años, me quedé soltera siendo joven y estoy con ganas de estar bien. No quiero estar en ningún lugar que me tire para atrás. No busco una pareja, pero deseo estar con gente que sume y si deja de sumarme, adiós, no la voy a remar. No quiero tener más hijos, quiero pasarla bien. Hoy sólo me importa lo que piensen las personas que quiero y que me rodean", cerró.