Tras el violento robo, Luli Fernández cruzó a los haters: "No violé la cuarentena y no me operé nada"

El martes entre lágrimas y visiblemente angustiada, Luli Fernández agarró su teléfono y mientras temblaba publicó un video dando a conocer que sufrió un violento asalto en su casa, en la localidad de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, donde convive con su esposo, el abogado Cristian Cúnero Libarona, y su hijo, Indalecio, de tan solo un año.

Según contó la modelo, dos hombres armados ingresaron a su hogar, la tiraron al piso, le robaron distintos objetos de valor como relojes, se llevaron dinero en efectivo y amenazaron con secuestran al pequeño Indalecio.

Luego se retiraron en un auto de color blanco. “Estoy temblando... Me hicieron tirar al piso y nos amenazaron con armas”, detalló Luli.

2- El domicilio donde me entraron a robar es donde vivo desde una semana antes que se anunciara la cuarentena obligatoria.

Lo cierto es que a pesar de que padeció esta horrorosa situación, varios de sus seguidores –por suerte no la gran mayoría- decidieron criticarla y hasta cuestionarla por su casa, asegurando desde el anonimato que la integrante del ciclo “Fantino a la tarde” no había respetado la cuarentena.

Además, hubo otros que afirmaron que Luli se había sometido a una cirugía estética.

3- habitualmente vivimos mitad de la semana en el centro y mitad de la semana acá por cuestiones personales y familiares. Aclaro esto xq se entendió mal y algunos sugirieron que estabamos mitad de tiempo en cada casa actualmente. Eso no es así. Estamos en cuarentena como todos.

4- a los que se preocuparon si “me opere la cara” cuando estaba compartiendo que me entraron a robar con armas y amenazaron con secuestrarme a mi hijo, los abrazo y les deseo mi energía + amorosa. La necesitan. No me opere nada, soy así diosa naturalmente 😉😋💋